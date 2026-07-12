इंतकाम हो तो ऐसा! पति ने काटी पत्नी की नाक, भड़की सास ने दामाद की बहन का कर दिया वही हाल

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Lakhimpur Kheri News/ दिलीप मिश्रा: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां मायके जाने की जिद एक विवाहिता को उस समय भारी पड़ गई, जब नाराज पति ने पत्नी की पिटाई कर दी. इतना ही नहीं उसने पत्नी की नाक अपने दांतों से काटकर उसे लहूलुहान कर दिया. लहूलुहान हालत में प्रीती ने अपने मायके वालों को घटना की सूचना दी. बेटी की नाक कटने की सूचना पर मायके पक्ष के लोग तुरंत पहुंचे और वे हमलावर हो गए.
क्या है ये पूरा मामला?
मायके पक्ष के लोगों ने हमलावर होते हुए बदले में दामाद की बहन की नाक काटकर उसे भी जख्मी कर दिया. दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दे दी है. अब यह पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. पढ़ुआ थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित पुण्डीर के अनुसार, ढखेरवा गांव निवासी श्रवण कुमार कश्यप ने अपनी पत्नी प्रीती कश्यप की नाक दांतों से काटकर उसे लहूलुहान कर दिया. बेटी की नाक कटने की सूचना पर पहुंचे गांव चचरा पुरवा निवासी पिता बनवारी व माता श्रीदेवी ने दामाद पक्ष पर हमलावर होते हुए उसकी मां की पिटाई कर दिया.
पूरे कस्बे में वारदात की चर्चा
मामला यहीं शांत नहीं हुआ सास श्रीदेवी ने बदले में दामाद की बहन मोनी कश्यप की नाक दांतों से काट कर जख्मी कर दिया. घटना के बाद दोनों घायलों का उपचार कराया गया. दिनदहाड़े हुई इस वारदात की चर्चा पूरे कस्बे में होती रही. नाक कटने से गंभीर रूप से जख्मी हुई प्रीती के मुताबिक उसकी चचेरी बहन की कल रविवार को शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए वह जिद कर रही थी. इस बीच नाराज पति श्रवण कश्यप ने पत्नी प्रीती की पिटाई करते हुए दांतों से नाक काटकर जख्मी कर दिया है.
जांच-पड़ताल में जुटी पुलिस
मामले में पुलिस ने कहा है कि दोनों पक्षों से तहरीर मिली है. जांच पड़ताल के बाद मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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