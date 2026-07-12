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इंतकाम हो तो ऐसा! पति ने काटी पत्नी की नाक, भड़की सास ने दामाद की बहन का कर दिया वही हाल

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी जिले के पढ़ुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा कस्बे में एक नाराज पति ने अपनी पत्नी की नाक काट दी. लहूलुहान हालत में पत्नी ने अपने मायके वालों को घटना की सूचना दी तो मायके वाले पहुंचे और दामाद की बहन की नाक काट ली. अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 12, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:57 AM IST
इंतकाम हो तो ऐसा! पति ने काटी पत्नी की नाक, भड़की सास ने दामाद की बहन का कर दिया वही हाल
Image Credit: Lakhimpur Kheri NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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