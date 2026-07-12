इंतकाम हो तो ऐसा! पति ने काटी पत्नी की नाक, भड़की सास ने दामाद की बहन का कर दिया वही हाल

क्या है ये पूरा मामला?

मायके पक्ष के लोगों ने हमलावर होते हुए बदले में दामाद की बहन की नाक काटकर उसे भी जख्मी कर दिया. दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दे दी है. अब यह पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. पढ़ुआ थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित पुण्डीर के अनुसार, ढखेरवा गांव निवासी श्रवण कुमार कश्यप ने अपनी पत्नी प्रीती कश्यप की नाक दांतों से काटकर उसे लहूलुहान कर दिया. बेटी की नाक कटने की सूचना पर पहुंचे गांव चचरा पुरवा निवासी पिता बनवारी व माता श्रीदेवी ने दामाद पक्ष पर हमलावर होते हुए उसकी मां की पिटाई कर दिया.