Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2993404
Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

Pilibhit crime News: पत्नी से झगड़ा, फिर गुस्से में पति ने पटले से पीट-पीटकर उतार दिया मौत के घाट, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Pilibhit crime News: पीलीभीत के एक गांव में  अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की लकड़ी के पटले से हमला कर हत्या कर दी. गंभीर रूप से घायल अनीता ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 08, 2025, 10:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pilibhit crime News: पत्नी से झगड़ा, फिर गुस्से में पति ने पटले से पीट-पीटकर उतार दिया मौत के घाट, वजह जान हो जाएंगे हैरान

पीलीभीत न्यूज/मोहम्मद तारिक : उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. अवैध संबंधों के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की लकड़ी के पटले से वार कर हत्या कर दी. घटना के बाद से गांव में दहशत और शोक का माहौल है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ? 
जानकारी के अनुसार, मृतका अनीता देवी (32) और उसके पति रामबहादुर के बीच पिछले कुछ समय से घरेलू विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि आरोपी पति को अपनी पत्नी पर शक था कि उसके किसी अन्य व्यक्ति से संबंध हैं. इसी बात को लेकर दोनों में आए दिन झगड़ा होता था. घटना वाले दिन भी पति-पत्नी के बीच इसी बात को लेकर कहासुनी हुई. गुस्सा इतना बढ़ा कि रामबहादुर आपा खो बैठा और घर में मौजूद लकड़ी के पटले से अनीता के सिर पर जोरदार वार कर दिया.  गंभीर चोट लगने से अनीता खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी. 

अस्पताल ले जाने पर क्या हुआ ? 
परिवार और ग्रामीणों ने घायल अनीता को तत्काल अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.  घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और गांव के लोग स्तब्ध रह गए.  सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

भाई की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार
मृतका के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी रामबहादुर को गिरफ्तार कर लिया. सीओ प्रतीक दहिया ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने शक के चलते विवाद होने और गुस्से में हत्या करने की बात कबूल कर ली है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. 

गांव में शोक की लहर
घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. लोग इसे घरेलू कलह का दुखद अंत बता रहे हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य के आधार पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी.

यह भी पढ़ें :  Vande Bharat Express : पीएम नरेंद्र मोदी की देश को बड़ी सौगात, 4 वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी
 

TAGS

Pilibhit Crime News

Trending news

MP Ravi Kishan death threat
इस बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे,कोई नहीं बचा पाएगा,रवि किशन को जान से मारने की धमकी
famous YouTuber Vanshika
कौन है हापुड़ की वंशिका, जिन्होंने माता-पिता को बेरहमी से पीटा? अब ऐसे मचाया तहलका
Shamli news
शामली में खड़े टैंकर में जा घुसी तेज रफ्तार कार,हरियाणा के 4 दोस्‍तों की दर्दनाक मौत
Lucknow news
अलकायदा आतंकी बिलाल खान पर यूपी ATS का बड़ा खुलासा...AQIS हैंडलरों से लेता था आदेश
pm modi varanasi visit
काशी में PM मोदी का मेगा गिफ्ट पैक! 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम की आंख-मिचोली, मैदानी क्षेत्रों में सूरज हुआ तल्ख, पहाड़ों में ठंड
Samajwadi Party
सपा सबसे कमजोर गढ़ को साधने में जुटी, BJP-RLD की जोड़ी को मात देंगे अखिलेश?
hamirpur news
हमीरपुर में डीसीएम काल बनकर दौड़ा, घर लौट रहे तीन मजदूरों को रौंदा, सभी की मौत
sahranpur news
जैश-ए-मोहम्मद का पोस्टर लगाने वाला UP में छिपा था, श्रीनगर से सहारनपुर पहुंची पुलिस
Ghazipur Latest News
'मृत पत्नी' प्रेमी के साथ उड़ा रही थी गुलछर्रे, दहेज हत्या केस में बड़ा खुलासा