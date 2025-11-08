Pilibhit crime News: पत्नी से झगड़ा, फिर गुस्से में पति ने पटले से पीट-पीटकर उतार दिया मौत के घाट, वजह जान हो जाएंगे हैरान

पीलीभीत न्यूज/मोहम्मद तारिक : उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. अवैध संबंधों के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की लकड़ी के पटले से वार कर हत्या कर दी. घटना के बाद से गांव में दहशत और शोक का माहौल है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, मृतका अनीता देवी (32) और उसके पति रामबहादुर के बीच पिछले कुछ समय से घरेलू विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि आरोपी पति को अपनी पत्नी पर शक था कि उसके किसी अन्य व्यक्ति से संबंध हैं. इसी बात को लेकर दोनों में आए दिन झगड़ा होता था. घटना वाले दिन भी पति-पत्नी के बीच इसी बात को लेकर कहासुनी हुई. गुस्सा इतना बढ़ा कि रामबहादुर आपा खो बैठा और घर में मौजूद लकड़ी के पटले से अनीता के सिर पर जोरदार वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से अनीता खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी.

अस्पताल ले जाने पर क्या हुआ ?

परिवार और ग्रामीणों ने घायल अनीता को तत्काल अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और गांव के लोग स्तब्ध रह गए. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

भाई की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार

मृतका के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी रामबहादुर को गिरफ्तार कर लिया. सीओ प्रतीक दहिया ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने शक के चलते विवाद होने और गुस्से में हत्या करने की बात कबूल कर ली है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

गांव में शोक की लहर

घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. लोग इसे घरेलू कलह का दुखद अंत बता रहे हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य के आधार पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी.

