दिलीप म‍िश्रा/लखीमपुर खीरी: यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड केस में नया मोड़ आ गया है. इस मामले में एक गवाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय म‍िश्र टेनी और उनके बेटे आशीष म‍िश्र पर धमकाने का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अजय म‍िश्र टेनी और उनके बेटे आशीष म‍िश्र के खिलाफ खीरी के पढ़वा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

यह है पूरा मामला

दरअसल, 3 अक्‍टूबर 2021 को खीरी जिले के त‍िकुनिया में हुई हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी. इस मामले में तत्‍कालीन कैबिनेट मंत्री अजय म‍िश्र उर्फ टेनी और उनके बेटे आशीष म‍िश्र पर थार गाड़ी से किसानों को कुचलने का आरोप लगा था. मामले में दो एफआईआर तिकुनिया कोतवाली में दर्ज है. केस की सुनवाई जिला जज पंचम की कोर्ट में चल रही है. 15 अक्‍टूबर को अगली सुनवाई होनी है.

गवाही न देने के लिए धमकाने का आरोप

अब पढ़ुवा थाना क्षेत्र के कठौवा गांव निवासी गवाह बलजिंदर सिंह का आरोप है कि उनको इस मामले में गवाही न देने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय म‍िश्र टेनी और आशीष म‍िश्र धमकी देकर गवाही न देने का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने पूर्व गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने 195A, 506, 120B के तहत केस दर्ज किया है. इसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के साथ-साथ अजय मिश्रा टेनी, उनके खास अमनदीप सिंह और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : लखीमपुर में वैन और बस में जोरदार भिड़ंत, हादसे में पांच लोगों की मौत, कई घायल

यह भी पढ़ें : एक दिन की कोतवाल बनी ये लड़की, कुर्सी पर बैठते ही एक्शन में दिखी, समस्या सुन किए फैसले