Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2950652
Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

खीरी हिंसा में आया नया मोड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय म‍िश्र टेनी और उनके बेटे पर पुलिस ने कसा शिकंजा

Lakhimpur kheri News:  3 अक्‍टूबर 2021 को खीरी जिले के त‍िकुनिया में हुई हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी. इस मामले में तत्‍कालीन कैबिनेट मंत्री अजय म‍िश्र उर्फ टेनी और उनके बेटे आशीष म‍िश्र पर थार गाड़ी से किसानों को कुचलने का आरोप लगा था. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ashish Mishra
Ashish Mishra

दिलीप म‍िश्रा/लखीमपुर खीरी: यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड केस में नया मोड़ आ गया है. इस मामले में एक गवाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय म‍िश्र टेनी और उनके बेटे आशीष म‍िश्र पर धमकाने का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अजय म‍िश्र टेनी और उनके बेटे आशीष म‍िश्र के खिलाफ खीरी के पढ़वा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. 

यह है पूरा मामला 
दरअसल, 3 अक्‍टूबर 2021 को खीरी जिले के त‍िकुनिया में हुई हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी. इस मामले में तत्‍कालीन कैबिनेट मंत्री अजय म‍िश्र उर्फ टेनी और उनके बेटे आशीष म‍िश्र पर थार गाड़ी से किसानों को कुचलने का आरोप लगा था. मामले में दो एफआईआर तिकुनिया कोतवाली में दर्ज है. केस की सुनवाई जिला जज पंचम की कोर्ट में चल रही है. 15 अक्‍टूबर को अगली सुनवाई होनी है. 

गवाही न देने के लिए धमकाने का आरोप 
अब पढ़ुवा थाना क्षेत्र के कठौवा गांव निवासी गवाह बलजिंदर सिंह का आरोप है कि उनको इस मामले में गवाही न देने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय म‍िश्र टेनी और आशीष म‍िश्र धमकी देकर गवाही न देने का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने पूर्व गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने 195A, 506, 120B के तहत केस दर्ज किया है. इसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के साथ-साथ अजय मिश्रा टेनी, उनके खास अमनदीप सिंह और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : लखीमपुर में वैन और बस में जोरदार भिड़ंत, हादसे में पांच लोगों की मौत, कई घायल

यह भी पढ़ें :  एक दिन की कोतवाल बनी ये लड़की, कुर्सी पर बैठते ही एक्शन में दिखी, समस्या सुन किए फैसले

TAGS

lakhimpur kheri news

Trending news

Chandauli News
चंदौली के नामी स्कूल में काली करतूत, क्‍लास टीचर पर छात्रा से यौन शोषण का आरोप
Gorakhpur News
साहब! मैंने अपनी बहन को मार डाला…थाने पहुंचकर भाई ने कही ऐसी बात, सुनकर सहम उठा थाना
Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज की सेहत पर ताजा खबर! अब रोजाना हो रही डायलिसिस
Kashi ke kotwal
कौन हैं काशी के कोतवाल? सीएम योगी का बाबा कालभैरव से अटूट आस्था
Kedarnath Dham
केदारनाथ में सीजन की पहली जबरदस्त बर्फबारी, मौसम ने बदली करवट
Kanpur News
पहले पत्नी की हत्या, फिर पति ने जिंदगी से कहा अलविदा, सामने आई चौंकाने वाली वजह!
Rishikesh news
ऋषिकेश में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, सस्ते आईफोन के नाम पर करोड़ों की ठगी
Fatehpur News
क्राइम पेट्रोल देख भाई का ठनका माथा, फिर कराई बड़े भाई की हत्या
Heavy Rain Fall
गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से ठंडी हुई हवाएं, सर्दी ने दी हल्की आहट
Noida News
नोएडा में बड़ा खुलासा, टैक्स हेराफेरी कर 1.21 करोड़ का गबन, आरोपी गिरफ्तार