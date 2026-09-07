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लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा: बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 की जलकर मौत, 3 की हालत गंभीर

Lakhimpur Accident: लखीमपुर से सीतापुर जा रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ओएल चौकी के पास बिजली के खंभे से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 07, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:24 AM IST
लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा: बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 की जलकर मौत, 3 की हालत गंभीर
Image Credit: Lakhimpur news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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