लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा: बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 की जलकर मौत, 3 की हालत गंभीर

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दिलीप मिश्रा/लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सोमवार तड़के एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. लखीमपुर से सीतापुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार बिजली के पोल से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में अचानक भीषण आग लग गई. इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही झुलसकर और चोट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
कहां है घटनास्थल
ये हादसा खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ओएल (Oel) चौकी के पास हुआ. तेज रफ्तार कार लखीमपुर खीरी से सीतापुर की ओर जा रही थी.
हादसे की वजह
कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में देखते ही देखते भीषण आग लग गई. इस सड़क दुर्घटना में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए.
अस्पताल में भर्ती
सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से निकालकर लखीमपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.
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