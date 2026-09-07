लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा: बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 की जलकर मौत, 3 की हालत गंभीर

दिलीप मिश्रा/लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सोमवार तड़के एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. लखीमपुर से सीतापुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार बिजली के पोल से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में अचानक भीषण आग लग गई. इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही झुलसकर और चोट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।