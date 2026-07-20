लखीमपुर खीरी: DM से इंसाफ की गुहार लगाने वाले मासूम की पुकार अनसुनी? पुलिस पर लीपापोती के आरोप

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लखीमपुर/दिलीप मिश्रा: लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके के ईदगाह मोहल्ले में रहने वाले नन्हे फरियादी का वीडियो वायरल होने के बाद भी अब तक डीएम के आदेश पर मौके पर भेजी गई पुलिस महज औपचारिकता करते नजर आई है. डीएम अंजनी कुमार सिंह द्वारा दिए गए सदर कोतवाल राजेश सिंह को निर्देश के बाद पुलिस मौके पर तो जरूर पहुंची लेकिन उल्टे ही पुलिसिया धमक में परिवार को लेते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया जिसमें बच्चों द्वारा की गई शिकायत को नजर अंदाज कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की. ऐसे में सवाल यह उठता है कि बच्चे द्वारा की गई फरियाद को डीएम ने सुना तो जरूर लेकिन क्या उनके अधीनस्थों ने सही तरीके से पालन किया?
मामले में जब पुलिस द्वारा मौके पर बनाए गए वीडियो पर प्रतिक्रिया लेने के लिए जी मीडिया की टीम अमिताभ गुप्ता के घर पहुंची तो उसकी गरीबी साफ नजर आई. पुराने जर्जर मकान में रह रही अमिताभ की मां का पति मानसिक रूप से बीमार है. पीड़ित संध्या लिफाफे बनाकर दो जून की रोटी का जुगाड करती है. मां संध्या गुप्ता ने अपने बच्चे द्वारा की गई शिकायत को सही बताया गया. हालांकि मामले में पहले से प्रशाशन से गुहार लगाकर थक चुकी मां को बिना बताए अमिताभ शिकायत करने गया था.
मामले में अमिताभ गुप्ता की मां संध्या गुप्ता ने बताया कि जब सदर कोतवाल उसके यहां जानकारी लेने गए तो उनके लहजे को देखकर वह भयभीत हो गई थी जिससे वो सही तरीके से बात नहीं कर सकी. काफी समय से दोनों पक्ष अपना दावा कर रहे है. एक पक्ष जमीन मकान का बैनामा अपने पक्ष में होने की बात कह रहा हैं तो दूसरा पक्ष उसकी पहली बीवी से पैदा हुए संतान का दावा करते हुए उसको पिता का हक दिलाने की बात पर अड़ा है.
फिलहाल आदेश तो हुआ लेकिन उस पर अभी तक दोनों पक्षों के दावों के बीच समाधान नहीं निकाला जा सका है बल्कि मामले को पुलिस ने हल्के में लेकर इतिश्री कर ली है. आपको बताते हैं पूरा मामला एक मकान से जुड़ा है जिसमें विपक्षी ने ताला डाल रखा है जिसको खुलवाने की गुहार लगाने अमिताभ समाधान दिवस पर शिकायती पत्र को पहुंचा था. समाधान दिवस पर डीएम से बेबाकी ,रौब से बात करते कक्षा 8 के छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.