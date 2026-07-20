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लखीमपुर खीरी: DM से इंसाफ की गुहार लगाने वाले मासूम की पुकार अनसुनी? पुलिस पर लीपापोती के आरोप

लखीमपुर खीरी में कक्षा 8 के छात्र अमिताभ गुप्ता का डीएम से न्याय मांगने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिवार ने कार्रवाई को औपचारिक बताते हुए समाधान न होने का आरोप लगाया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 20, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:24 PM IST
लखीमपुर खीरी: DM से इंसाफ की गुहार लगाने वाले मासूम की पुकार अनसुनी? पुलिस पर लीपापोती के आरोप
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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