लखीमपुर खीरी: DM से इंसाफ की गुहार लगाने वाले मासूम की पुकार अनसुनी? पुलिस पर लीपापोती के आरोप

लखीमपुर/दिलीप मिश्रा: लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके के ईदगाह मोहल्ले में रहने वाले नन्हे फरियादी का वीडियो वायरल होने के बाद भी अब तक डीएम के आदेश पर मौके पर भेजी गई पुलिस महज औपचारिकता करते नजर आई है. डीएम अंजनी कुमार सिंह द्वारा दिए गए सदर कोतवाल राजेश सिंह को निर्देश के बाद पुलिस मौके पर तो जरूर पहुंची लेकिन उल्टे ही पुलिसिया धमक में परिवार को लेते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया जिसमें बच्चों द्वारा की गई शिकायत को नजर अंदाज कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की. ऐसे में सवाल यह उठता है कि बच्चे द्वारा की गई फरियाद को डीएम ने सुना तो जरूर लेकिन क्या उनके अधीनस्थों ने सही तरीके से पालन किया?