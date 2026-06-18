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दिलीप मिश्रा/लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जहां दहेज हत्या के मामले में पुलिस का तर्क समझ से परे नजर आ रहा है. अदालत में जब जज के सामने पुलिस ने जो तथ्य रखे उससे खीरी पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है. मालखाने से गहने गायब होने के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने अदालत को यह बताया कि घटना के समय सीज किए गए एक करोड़ के जेवरात को बंदर उठा ले गए. यह तब हुआ जब सीज की गई गहनों से भरी भीगी पोटली को धूप में सुखाने के लिए छत पर रखा गया था. धूप की गर्मी में गहने गलकर खराब हो गए. मामले में अदालत में पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए दोषियों से वसूली का आदेश दिया है.
19 साल पुराना है मामला
पूरा मामला 19 साल पुराना दहेज हत्या से जुड़ा है. कोर्ट ने आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी कर दिया था पुलिस ने जप्त गहनों को ससुराल वालों को सौंपने के निर्देश दिए थे. लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया. पूरे मामले को कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए पुलिस द्वारा जेवरों को अपने हित में प्रयोग करने की बात कही, साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और वसूली करने के निर्देश दिए थे लेकिन एक साल बाद भी ऐसा नहीं हुआ. अब पीड़ित परिवार हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है.
क्या है पूरा मामला
पूरे मामले पर अगर गौर करें तो 2007 में सदर कोतवाली इलाके के कपूरथला में रहने वाले मुदित अग्रवाल की पत्नी रानी अग्रवाल ने दिवाली की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. पोस्टमार्टम के दौरान उनके शरीर से नाक की सोने की कील, गले की चैन ,लॉकेट ,सोने की अंगूठी, हाथ की चूड़ियां उतार कर पुलिस को सौंपी गई थी. इन्हें सदर कोतवाली के माल खाने में जमा कराया गया था. मौत के बाद मायके पक्ष की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था. मामले में नामजद आरोपियों को जेल भेजा गया था.
28 फरवरी 2017 को साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपी बरी कर दिए गए थे. मुकदमे के निर्धारण के बाद अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अपने पक्ष में जेवर रिलीज करने की मांग की गई थी. मामले में पुलिस द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया. सत्र न्यायधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल द्वारा पुलिस के तथ्यों को खारिज कर दिया गया और टिप्पणी करते हुए कहा गया कि सोने के जेवर बारिश में नष्ट नहीं हो सकते. मालखाने जैसे सुरक्षित स्थान की जगह समान को खुले में बिना निगरानी कैसे रखा गया. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संबंधित पुलिसकर्मियों ने सील बंद पोटली में रखे कीमती जेवरों को अपने हित में उपयोग किया. बाद में अभिलेखों में फर्जी दिखा दिया.
मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौड ने बताया की पुलिस द्वारा अदालत में रखे गए तथ्य को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया है. 2 साल पहले दिए गए आदेश का अभी तक पालन नहीं हुआ है ना ही संबधित पक्ष को अभी तक जेवर मिल सके है.
पुलिस ने जारी किया प्रेसनोट
मामले में किरकिरी होने के बाद पुलिस के द्वारा एक प्रेसनोट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मामले में तत्कालीन मालखाने के हेड मोहर्रिर चंद्रिका प्रसाद को पोटली सौंपी गई थी. 2009 में उनकी मौत हो गई. इसके बाद हेड मोहर्रिर रामबक्स पाल का भी निधन हो चुका है. रिकॉर्ड के मुताबिक बाद में चार्ज पाये संजय को पोटली प्राप्त नहीं हुई. ऐसे में जो जिम्मेदार थे उनकी मृत्यु हो चुकी है. कानूनी रूप से मरे लोगों पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता. विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अदालत में अंतिम रिपोर्ट भेज दी गई है.