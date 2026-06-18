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बंदर ले गए... मालखाने से करोड़ों के गहने गायब; लखीमपुर खीरी पुलिस की दलील पर कोर्ट ने लगाई फटकार

Lahimpur Kheri Trending News: लखीमपुर खीरी में पुलिस ने एक 19 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में कोर्ट के सामने तथ्य प्रस्तुत करते हुए चौंकाने वाली बात कही. पुलिस ने बताया कि मामले से जुड़े मालखाने में रखे करोड़ों के गहने बंदर ले गए. क्या है ये पूरा मामला, आइये आपको बताते हैं.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 18, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:30 PM IST
बंदर ले गए... मालखाने से करोड़ों के गहने गायब; लखीमपुर खीरी पुलिस की दलील पर कोर्ट ने लगाई फटकार
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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