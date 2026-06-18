दिलीप मिश्रा/लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जहां दहेज हत्या के मामले में पुलिस का तर्क समझ से परे नजर आ रहा है. अदालत में जब जज के सामने पुलिस ने जो तथ्य रखे उससे खीरी पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है. मालखाने से गहने गायब होने के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने अदालत को यह बताया कि घटना के समय सीज किए गए एक करोड़ के जेवरात को बंदर उठा ले गए. यह तब हुआ जब सीज की गई गहनों से भरी भीगी पोटली को धूप में सुखाने के लिए छत पर रखा गया था. धूप की गर्मी में गहने गलकर खराब हो गए. मामले में अदालत में पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए दोषियों से वसूली का आदेश दिया है.