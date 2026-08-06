लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत शर्तों में ढील देने से किया इनकार

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Supreme Court Ashish Mishra/Lakhimpur Kheri violence case : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को बड़ा झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मांगी थी. आशीष मिश्रा ने अदालत से अपनी मौजूदा जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग की थी. उसका तर्क था कि इन कड़े नियमों के कारण वह कई जरूरी पारिवारिक कार्यक्रमों, और यहां तक कि अपनी बेटियों के जन्मदिन समारोह जैसे आयोजनों में भी शामिल नहीं हो पा रहा है.
जानें क्या है पूरा मामला ?
3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर आशीष मिश्रा से जुड़ी गाड़ियों ने प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया था. इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 4 किसान शामिल थे. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी, लेकिन मामले की सुनवाई की प्रगति पर निगरानी के लिए कार्यवाही लंबित रखी.
जानकारी के अनुसार, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत की शर्तों में और ढील देने से साफ इनकार कर दिया है. अदालत का यह स्पष्ट रुख सामने आया है कि यदि आरोपी को जमानत की शर्तों में किसी भी तरह का संशोधन चाहिए, तो उसे सबसे पहले निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा.
पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने की दलील
सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वरिष्ठ वकीलों ने अदालत के सामने दलील दी कि मौजूदा जमानत शर्तों के कड़े नियमों के कारण वह कई महत्वपूर्ण पारिवारिक आयोजनों और कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं. वकीलों ने विशेष रूप से यह हवाला दिया कि इन शर्तों के चलते वह अपनी बेटियों के जन्मदिन जैसे निजी और पारिवारिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा नहीं ले सके. इसी आधार पर अदालत से यह गुहार लगाई गई थी कि उनकी जमानत की शर्तों में कुछ और नरमी बरती जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर तुरंत राहत देने से मना कर दिया.
ट्रायल की गति और गवाहों पर उठे सवाल
इस मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी पक्ष रखते हुए ट्रायल की मौजूदा कार्यवाही को लेकर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण गवाहों को अदालत के सामने पेश नहीं किया जा रहा है. उनके अनुसार, जिन गवाहों की गवाही बहुत जरूरी है, उनमें कई प्रत्यक्षदर्शी भी शामिल हैं. इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए यह सवाल किया गया कि क्या निष्पक्ष सुनवाई के लिए ट्रायल की धीमी रफ्तार सही है.
पहले जाएं ट्रायल कोर्ट
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस पूरी स्थिति पर स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि ट्रायल की प्रक्रिया या गवाहों की पेशी को लेकर किसी भी पक्ष को कोई शिकायत है, तो उन्हें सबसे पहले संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर ट्रायल की कार्यवाही या सीधे जमानत शर्तों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. अदालत ने साफ किया कि स्थानीय अदालतें ही ऐसे मामलों और परिस्थितियों पर विचार करने के लिए सबसे उपयुक्त और सक्षम मंच होती हैं.