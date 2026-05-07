लखीमपुर खीरी में ट्रक-ऑटो की भीषण टक्कर, ऑटो सवार 3 लोगों की मौत; सीएम योगी ने हादसे पर जताई शोक संवेदना

दिलीप मिश्रा/लखीमपुर: लखीमपुर खीरी के खमरिया थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. शारदा नदी पर बने एरा पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक और सीएनजी ऑटो रिक्शा के बीच आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद पुल पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत राहत कार्य में जुट गए.

ऑटो में क्षमता से ज्यादा सवारी थीं

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक और ऑटो की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए. हादसे के समय ऑटो में क्षमता से अधिक लोग सवार थे, जिससे नुकसान और ज्यादा बढ़ गया. सूचना मिलते ही खमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नकहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया.

मरने वालों का ब्योरा

इस दर्दनाक हादसे में रामदेवी (42), पत्नी सुशील कुमार निवासी खनियापुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर, जाहिरा (32), पत्नी मैनूद्दीन निवासी महाराजनगर थाना धौरहरा और श्यामलाल (55), पुत्र बुद्धा निवासी हरदी थाना धौरहरा की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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घायलों के नाम

वहीं हादसे में ऐश्वर्य अवस्थी, शर्मा देवी, अख्तर अली, छोटू और खलीकुन गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है.

हादसे के कारण जाम लगा

स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑटो रिक्शा में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई गई थीं, जिसके कारण टक्कर के बाद हालात बेहद भयावह हो गए. हादसे के बाद पुल पर लंबा जाम भी लग गया, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद खुलवाया.

हादसे पर पुलिस ने दी जानकारी

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पवन गौतम ने बताया कि ट्रक चालक छोटकन्ने पुत्र भोंदू को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

सीएम योगी ने जताई शोक संवेदना

योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य तेज करने और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है.

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