/लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का बड़ा दावा, गवाहों को धमकाने के आरोप में अजय-आशीष मिश्रा की भूमिका नहीं मिली

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Lakhimpur Kheri: वर्ष 2021 के चर्चित लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है. राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि गवाहों को कथित रूप से डराने-धमकाने से जुड़े मामले की जांच में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, उनके बेटे आशीष मिश्रा या परिवार के अन्य सदस्यों की संलिप्तता नहीं मिली है. इसी आधार पर उनके खिलाफ इस अलग मामले में कोई आरोपपत्र भी दाखिल नहीं किया गया.
मुख्य मामले की सुनवाई अंतिम चरण की ओर
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की प्रगति रिपोर्ट पर विचार किया. अदालत को बताया गया कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य मुकदमे की सुनवाई अगले तीन महीनों में पूरी होने की संभावना है. इसके बाद पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के बजाय इसे अगले महीने तक के लिए स्थगित कर दिया.
गवाहों को धमकाने वाले मामले में क्या कहा गया?
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि गवाहों को धमकाने के आरोप वाले मामले में अमनदीप सिंह नामक आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और अदालत ने उसका संज्ञान भी ले लिया है. वहीं, जांच एजेंसियों के अनुसार अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा की इस कथित साजिश में कोई भूमिका सामने नहीं आई.
आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि जांच पूरी होने के बाद दाखिल रिपोर्ट में मिश्रा परिवार के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि यदि किसी पक्ष को इस निष्कर्ष पर आपत्ति है तो वह संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष कानूनी प्रक्रिया अपना सकता है.
62 गवाहों की गवाही अभी बाकी
सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि मुख्य मुकदमे में अभी 62 गवाहों की गवाही होना शेष है. अदालत ने पहले भी सुनवाई में देरी पर नाराजगी जताई थी और ट्रायल कोर्ट को गवाहों की नियमित पेशी सुनिश्चित करते हुए मुकदमे को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया था. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश भी दिए गए थे.
क्या है पूरा मामला?
3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. आरोप है कि एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया, जिसके बाद हुई हिंसा में वाहन चालक, भाजपा के दो कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी. दिसंबर 2023 में ट्रायल कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में आरोप तय किए थे, जिसके बाद मुख्य मामले में नियमित सुनवाई शुरू हुई.