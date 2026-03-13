शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रेन आते ही पटरी पर लेट गया लेखपाल, रेलवे लाइन पर बिखर गया क्षत-विक्षत शव

शिव कुमार/शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक लेखपाल ने ट्रेन के आगे लेटकर अपनी जान दे दी. ये पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है. बताया जा रहा है कि यह घटना शहर के इंदिरा नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास की है. पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. सुसाइड का कारण अभी सामने नहीं आया है. पुलिस घरवालों से पूछताछ कर रही है.

जैस ही ट्रेन आई....

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि अमरदीप सक्सेना नाम का लेखपाल कुछ देर तक रेलवे पटरी के पास खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करते हैं. जैसे ही ट्रेन नजदीक आती है, वह अचानक पटरी पर जाकर लेट जाते हैं. कुछ ही सेकंड में तेज रफ्तार ट्रेन उनके ऊपर से गुजर जाती है. अमरदीप सक्सेना का शव क्षत-विक्षत होकर रेलवे लाइन पर बिखर गया. घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई. यह पूरी घटना रेलवे फाटक के पास में ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

तिलहर तहसील में तैनात था लेखपाल

मृतक की पहचान अमरदीप के रूप में हुई है, जो तिलहर तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात थे और शहर के मोहल्ला बिजलीपुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर लेखपाल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया. फिलहाल लेखपाल द्वारा किए गए सुसाइड से परिवार गमगीन है.

दिल को झकझोर देने वाली इस घटना की सूचना मिलते ही GRP और सदर बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस घटना के पीछे के कारणों की जांच में जुटी है.

