लखीमपुर खीरी में रेस्क्यू के बाद तेंदुए की मौत, वन विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल

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Lakhimpur kheri News/दिलीप मिश्रा: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से वन विभाग की कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई है. जहां धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के सिसैया गांव में एक घर में घुसे तेंदुए को रेस्क्यू करने के बाद, वन विभाग की कस्टडी में महज 12 घंटे के भीतर उसकी मौत हो गई. ग्रामीणों में जहां तेंदुए के पकड़े जाने से राहत थी, वहीं इस घटना ने वन विभाग के रेस्क्यू ऑपरेशन और वन्यजीवों की सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है.
दो बार किया गया ट्रेंकुलाइज, दौरे पड़ने की आशंका
सिसैया गांव में बीती रात एक घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया था. ग्रामीणों की सूचना पर हरकत में आए वन विभाग ने पिंजरे के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू किया. तेंदुए को काबू में करने के लिए ट्रेंकुलाइज एक्सपर्ट को बुलाया गया और गन शॉट्स के जरिए इंजेक्शन देकर उसे बेहोश किया गया.
बताया जा रहा है कि तेंदुए को काबू करने के लिए दो बार ट्रेंकुलाइज करने की कोशिश की गई थी. इसके बाद उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया. लेकिन कस्टडी में लेने के 12 घंटे बाद ही तेंदुए ने दम तोड़ दिया. हालांकि, वन विभाग अपनी कमियों को छुपाने के लिए तेंदुए की मौत की वजह 'दौरे पड़ना' (Fits) बता रहा है.
वन विभाग की लापरवाही का पुराना पैटर्न!
बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है जब वन विभाग की कस्टडी में किसी दुर्लभ वन्यजीव की जान गई हो. इससे पहले भी विभाग के पिंजरे में एक बाघिन को ट्रेंकुलाइज करने के महज 6 घंटे के भीतर उसकी मौत हो गई थी. एक के बाद एक हुई इन मौतों से साफ है कि ट्रेंकुलाइज करने की दवा की ओवरडोज या रेस्क्यू के दौरान अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों में भारी लापरवाही बरती जा रही है.
क्यों रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं तेंदुए?
इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ तमाशबीन बनकर जुटी रही. तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन धरातल पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है. लगातार जंगलों से निकलकर तेंदुए और अन्य हिंसक जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना नहीं दिख रही है.
उच्च अधिकारियों को इस मामले का संज्ञान लेते हुए दोषी कर्मचारियों और एक्सपर्ट्स पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अन्य बेजुबान की जान इस तरह की लापरवाही की भेंट न चढ़े.