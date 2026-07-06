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लखीमपुर खीरी में रेस्क्यू के बाद तेंदुए की मौत, वन विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल

Lakhimpur kheri News: लखीमपुर खीरी में घर में घुसे तेंदुए को वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया, लेकिन कस्टडी में करीब 12 घंटे बाद उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 06, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:30 PM IST
लखीमपुर खीरी में रेस्क्यू के बाद तेंदुए की मौत, वन विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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