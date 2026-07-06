लखीमपुर खीरी में रेस्क्यू के बाद तेंदुए की मौत, वन विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल

Lakhimpur kheri News/दिलीप मिश्रा: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से वन विभाग की कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई है. जहां धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के सिसैया गांव में एक घर में घुसे तेंदुए को रेस्क्यू करने के बाद, वन विभाग की कस्टडी में महज 12 घंटे के भीतर उसकी मौत हो गई. ग्रामीणों में जहां तेंदुए के पकड़े जाने से राहत थी, वहीं इस घटना ने वन विभाग के रेस्क्यू ऑपरेशन और वन्यजीवों की सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है.