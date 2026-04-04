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लाइक्स और व्यूज बने जानलेवा! रील बनाने के चक्कर में युवक को लगी गोली, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया गंभीर आरोप

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी में हैरान कर देने वाली खबर आई. जहां सोशल मीडिया के लिए रील बनाना एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ. असलहा लोड करते समय अचानक फायर हो गया, जिससे अंश झा नामक युवक के पेट में गोली लग गई

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:54 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

लखीमपुर खीरी न्यूज/दिलीप मिश्रा: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली क्षेत्र में सोशल मीडिया के लिए रील बनाना एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ. असलहा लोड करते समय अचानक फायर हो गया, जिससे अंश झा नामक युवक के पेट में गोली लग गई. गोली लगते ही वह मौके पर ही गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया.

क्या हैं पूरा मामला ? 
दरअसल, यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक रील बनाने के दौरान असलहा संभालते नजर आ रहा है. इसी दौरान लापरवाही में ट्रिगर दब गया और गोली चल गई. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

साथियों ने बिना सूचना अस्पताल पहुंचाया
बताया जा रहा है कि घटना के समय मौके पर मौजूद अंश झा के साथियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने परिजनों को इसकी सूचना नहीं दी. अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की हालत बिगड़ती गई और अंततः उसकी मौत हो गई.

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परिजनों ने लगाया लापरवाही और झूठ बोलने का आरोप
बता दें कि मृतक के परिजनों ने उसके दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अगर समय पर उन्हें सूचना दे दी जाती, तो शायद अंश की जान बचाई जा सकती थी. परिजनों का यह भी आरोप है कि दोस्तों ने शुरुआत में झूठ बोलते हुए कहा कि अंश पटाखे से जल गया है, जबकि सच्चाई कुछ और थी. 

गिरफ्तारी की मांग, पुलिस जांच में जुटी
परिजनों ने मामले में शामिल सभी युवकों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. उनका कहना है कि यह सीधी लापरवाही का मामला है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.

वहीं, पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

सोशल मीडिया की लत बन रही खतरा
यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने की होड़ किस तरह युवाओं की जिंदगी पर भारी पड़ रही है.  बिना सुरक्षा और समझदारी के हथियारों के साथ रील बनाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.

यह भी पढ़िए : कलर प्रिंटर से छापे 500-500 के जाली नोट, बस ये गलती पड़ी भारी, 23 नकली नोट के साथ 4 गिरफ्तार

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