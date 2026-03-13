UP Breaking News Live: आज अलविदा जुमे की नमाज, सभी मस्जिदों पर सख्त निगरानी, कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी

UP News Today Live Updates: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE UP-UK के साथ.
UP Breaking News Live: 13 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. 13 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में गोमती तट पर ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण और भव्य उद्घाटन करेंगे. 299 करोड़ की लागत से बना यह 6-लेन मार्ग डालीगंज से समता मूलक चौक तक होगा, जो भीषण जाम से राहत देगा. अब अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मौसम में शुष्क और साफ रहने वाला है. 15 मार्च को गरज-चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.