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पीलीभीत वालों को मिला बड़ा तोहफा! 11 साल बाद फिर शुरू हुई लखनऊ जाने वाली ट्रेन, मंत्री जितिन प्रसाद ने दिखाई हरी झंडी

Pilibhit News: पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद ने पूरनपुर रेलवे स्टेशन से कासगंज ऐशबाग दैनिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रोजाना सफर करने वालों को फायदा मिलेगा.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Jul 26, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:23 PM IST
पीलीभीत वालों को मिला बड़ा तोहफा! 11 साल बाद फिर शुरू हुई लखनऊ जाने वाली ट्रेन, मंत्री जितिन प्रसाद ने दिखाई हरी झंडी

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