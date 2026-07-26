पीलीभीत वालों को मिला बड़ा तोहफा! 11 साल बाद फिर शुरू हुई लखनऊ जाने वाली ट्रेन, मंत्री जितिन प्रसाद ने दिखाई हरी झंडी

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मो. तारिक/पीलीभीत: पीलीभीत की तहसील पूरनपुर क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा. केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद ने पूरनपुर रेलवे स्टेशन से कासगंज ऐशबाग दैनिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह ट्रेन छोटी रेल लाइन से बड़ी रेल लाइन के परिवर्तन के चलते 11 साल पहले बंद हुई थी, तब से लोग लखनऊ के लिए बसों का सफर करते थे. अब 11 साल बाद दोबारा ट्रेन संचालन शुरू होने से क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई.
नई ट्रेन का स्वागत किया
उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. रेलवे स्टेशन पर उत्साह का माहौल रहा और लोगों ने नई ट्रेन सेवा का स्वागत किया. यह ट्रेन कासगंज से चलकर पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी और लखीमपुर होते हुए लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन तक जाएगी. इसके संचालन से छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और आम यात्रियों को राजधानी तक आने-जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी. साथ ही क्षेत्र में व्यापार, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है.
केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया
क्षेत्रवासियों ने इस रेल सेवा को विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन और सांसद जितिन प्रसाद का आभार व्यक्त किया. उद्घाटन के दौरान रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं भी चाक-चौबंद रहीं. पीलीभीत के लोगों का कहना है कि 11 साल बाद दोबारा ट्रेन सेवा शुरू होने से रोजाना यात्रा करने वाले हजारों लोगों को फायदा होगा. पीलीभीत से लखनऊ आने जाने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ी. कम पैसे में सफर पूरा होगा.