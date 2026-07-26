पीलीभीत वालों को मिला बड़ा तोहफा! 11 साल बाद फिर शुरू हुई लखनऊ जाने वाली ट्रेन, मंत्री जितिन प्रसाद ने दिखाई हरी झंडी

मो. तारिक/पीलीभीत: पीलीभीत की तहसील पूरनपुर क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा. केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद ने पूरनपुर रेलवे स्टेशन से कासगंज ऐशबाग दैनिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह ट्रेन छोटी रेल लाइन से बड़ी रेल लाइन के परिवर्तन के चलते 11 साल पहले बंद हुई थी, तब से लोग लखनऊ के लिए बसों का सफर करते थे. अब 11 साल बाद दोबारा ट्रेन संचालन शुरू होने से क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई.