योगी के मंत्री का चैलेंज, हिम्मत है तो यूपी आएं मौलाना सलीम, बताया कैसे सिखाएंगे सबक?

Maulana Abdullah Saleem Controversy: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. मौलाना के खिलाफ कई हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं. इस बीच पीलीभीत में गन्ना राज मंत्री संजय सिंह गंगवार ने बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम को खुला चैलेंज दिया है.

हिम्मत है तो यूपी आए-मंत्री

गन्ना राज मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि हमारे नेता की माता के लिए मौलाना ने अपशब्द कहे हैं. उन्होंने अगर अपनी मां का दूध पिया है तो वह उत्तर प्रदेश में कदम रख दें. उन्हें उल्टा लटका कर सबक सिखा देंगे. आपको बता दें, मौलाना अब्दुल्ला सलीम बिहार का रहने वाला हैं. जिसके खिलाफ न सिर्फ जगह-जगह पुतले फूंके जा रहे हैं, बल्कि 83 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए है. उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है.

क्या है ये पूरा मामला?

दरअसल, बिहार में तकरीर के दौरान मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने यूपी में लागू गौकशी के कानून पर मुस्लिमों को भड़काने के दौरान सीएम योगी की मां को लेकर विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं मौलाना ने यूपी पुलिस पर भी टिप्पणी की थी. मौलाना ने सीएम योगी की मां के खिलाफ की गई टिप्पणी को कई बार दोहराया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. वीडियो वायरल होने के बाद माहौल गर्म हो गया. यूपी में मौलाना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यूपी विधानसभा के सामने होर्डिंग

वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने होर्डिंग भी लगाई गई. जिसमें लिखा गया, 'योगी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदू समाज'. इतना ही नहीं होर्डिंग में ये भी लिखा गया, 'मौलाना को अटल चौक पर फांसी दो'. इससे पहले लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर युवाओं और छात्र नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम का पुतला भी फूंका. इसके साथ ही उन्होंने शासन-प्रशासन से आरोपी मौलाना की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा.

कौन है मौलाना अब्दुल्ला सलीम?

बिहार, बंगाल और यूपी के बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं में से एक मौलाना अब्दुल्ला सलीम है. अपनी एक तकरीर के दौरान मौलाना ने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे लगता है कि मौलाना ने अमर्यादित टिप्पणी खासकर मुस्लिम समुदाय को उकसाने और यूपी सरकार की कानून-व्यवस्था को चुनौती देने के मकसद से की. जब गिरफ्तारी का शक हुआ तो फिर मौलाना ने मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दे डाला.

यह भी पढ़िए: 'मौलाना को अटल चौक पर फांसी दो', सीएम योगी की मां पर विवादित टिप्पणी के बाद यूपी विधानसभा के सामने लगी होर्डिंग