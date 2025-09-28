यूपी का अद्भुत शिव मंदिर, दिन में कई बार बदलता रंग, आज भी इंद्रदेव आते हैं पूजा करने, हर सच्ची मुराद होती पूरी

Mysterious Shiva Mandir in UP: यूपी के इस शिव मंदिर में जैसे जैसे दिन निकलाता है और ढलता है, वैसे वैसे स्थापित शिवलिंग रंग बदलता है. यह गोमती नदी के किनारे बना ये मंदिर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है.
Mysterious Shiva Mandir/मोहम्मद तारिक: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर, गोमती नदी के किनारे घने जंगलों के बीच स्थित इकहत्तरनाथ मंदिर श्रद्धा और आस्था का बड़ा केंद्र है. मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग दिन भर में कई बार अपना रंग बदलता है. यही कारण है कि इसे चमत्कारी मंदिर कहा जाता है. श्रद्धालु मानते हैं कि यहां रात में मंदिर का ताला बंद होने के बावजूद अंदर पूजा होती रहती है.
किंवदंती के अनुसार
इस मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है, जहां बाघ और अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं. फिर भी आस्था से खिंचे भक्त हर सोमवार और विशेष रूप से सावन के महीने में यहां भारी संख्या में पहुंचते हैं. किंवदंती के अनुसार, देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना की थी. ऐसा विश्वास है कि आज भी इंद्रदेव इस मंदिर में पूजा करने आते हैं. गोमती तट पर स्थापित यह मंदिर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है.
यहां परंपरा है कि मनौती पूरी होने पर श्रद्धालु घंटा चढ़ाते हैं और मंदिर परिसर में नल (हैंडपंप) लगवाते हैं. हजारों हैंडपंप और असंख्य घंटियां इस बात की गवाही देते हैं कि बाबा इकहत्तरनाथ भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं. मंदिर परिसर में अब कई छोटे-छोटे मंदिर भी बन चुके हैं. यहां भजन-कीर्तन, कथा-भागवत, भंडारे आदि धार्मिक आयोजन निरंतर होते रहते हैं.
एक और चमत्कार यह भी माना जाता है कि मंदिर के पास स्थित एक विशेष स्थान पर “चिलम पीने का आवाहन” करने पर धुआं स्वतः निकलता है, जिसे लोग अद्भुत मानते हैं. मंदिर में कांवरियों के लिए जलाभिषेक की विशेष व्यवस्था होती है. हालांकि, यहां पहुंचने का सबसे बड़ा संकट खराब रास्तों का है.कहा जाता है कि देवराज इंद्र द्वारा स्थापित मूल शिवलिंग के अतिरिक्त 71 शिवलिंग गोमती तट पर स्थापित किए गए, इसी कारण इस स्थान का नाम इकहत्तरनाथ पड़ा. भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद बाबा इकहत्तरनाथ अवश्य पूरी करते हैं. यही वजह है कि यहाँ की आस्था और मान्यता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है.
