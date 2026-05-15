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यूपी में कब होगी NEET की दोबारा परीक्षा? NTA ने तारीख पर लगा दी फाइनल मोहर!

NEET UG 2026 Re-Exam Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा (Re-Exam) की तारीख पर फाइनल मुहर लगा दी है. पेपर लीक के आरोपों के बाद 3 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी गई थी, और अब नई तारीख घोषित हो चुकी है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 15, 2026, 12:44 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

NEET UG 2026 Re-Exam Date: उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. NEET UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने री-एग्जाम की नई तारीख का ऐलान कर दिया है. एनटीए के मुताबिक अब नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून 2026, रविवार को आयोजित की जाएगी. इस फैसले के बाद छात्रों के बीच जहां राहत है, वहीं दोबारा तैयारी को लेकर तनाव भी बढ़ गया है.

3 मई को परीक्षा हुई थी रद्द 
दरअसल 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा के बाद पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे. मामले ने तूल पकड़ा तो 12 मई को एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया. अब पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और कई राज्यों में जांच एजेंसियों की टीमें लगातार कार्रवाई में जुटी हैं. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है.

इसी बीच शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानभी आज नीट परीक्षा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. माना जा रहा है कि परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. दोबारा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं का कहना है कि पेपर कैंसिल होने से उनका पूरा मोमेंटम टूट गया है. कई छात्रों ने आशंका जताई कि इस बार परीक्षा पहले से ज्यादा कठिन हो सकती है. छात्रों की मांग है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष हो और किसी भी कीमत पर नकल या पेपर लीक जैसी घटनाएं न हों.

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एनटीए ने साफ किया है कि जिन छात्रों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी. सभी पुराने अभ्यर्थी सीधे री-एग्जाम में शामिल हो सकेंगे और इसके लिए कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी. परीक्षा से पहले नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसकी जानकारी एनटीए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर देगा.

एनटीए ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. किसी भी जानकारी के लिए छात्र neet-ug@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं या 011-40759000 और 011-69227700 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. 

 

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NEET UG 2026 Re-exam Date

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