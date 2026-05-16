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Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

राजा विराट की नगरी में स्थापित है यूपी का रहस्यमयी मंदिर, जहां झाड़ू लगाने और दान करने से पूरी होती है हर मनोकामना

Palan Nath Mandir: इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि भगवान शिव के इस मंदिर में लोग मनोकामना पूर्ण होने पर झाड़ू चढ़ाते हैं. इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का अपने आराध्य के प्रति प्रगाढ़ विश्वास है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 16, 2026, 06:49 PM IST
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Palan Nath Mandir
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दिलीप मिश्रा/लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर मोहम्मदी-बरबर मार्ग पर स्थित पालन नाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अटूट आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है. इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि भगवान शिव के इस मंदिर में लोग मनोकामना पूर्ण होने पर झाड़ू चढ़ाते हैं. इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का अपने आराध्य के प्रति प्रगाढ़ विश्वास है. लोगों का मानना है कि भगवान शिव उनके दुख का हरण कर लेते हैं. 

पालन नाथ मंदिर की मान्यता
यहां झाड़ू चढ़ाने की परंपरा दशकों पुरानी है. मान्यता है कि इस मंदिर में झाड़ू चढ़ाने से शरीर में निकलने वाले मस्से और तिल से हमेशा के लिए छुटकारा मिला जाता है. ऐसा श्रद्धालुओं का मानना है. इस मंदिर में खास तौर से प्रत्येक महीने की अमावस्या के दिन लोगों की खासा भीड़ बनी रहती है. राजा विराट के राजधानी के रूप में पहचान बनाए इस क्षेत्र में स्थित यह मंदिर दूर-दूर से श्रद्धालुओं के लिए न सिर्फ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बल्कि लोगों की मानना है कि भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करते हैं.

मंदिर परिसर की करते हैं सफाई 
श्रद्धालुओं की मानें तो यहां आने पर उन्हें सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होती है. मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु झाड़ू से पूरे परिसर को साफ करते हैं, उसके बाद वही झाड़ू भगवान के चरणों में दान कर देते हैं. मंदिर की रखवाली कर रहे पुजारी प्रमोद गिरी ने बताया कि यह मंदिर महाभारत काल में स्थापित किया गया था. यह ऐतिहासिक मंदिर है, महाभारत काल में पूरा क्षेत्र विराट राजधानी के रूप में जाना जाता था. यहां पांडवों के साथ द्रोपदी ने अज्ञातवास के समय विराट राजा के यहां भेष बदलकर 1 वर्ष बिताया था. 

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तीन पीढ़ियों से कर रहे सेवा 
मंदिर के मुख्य पुजारी ने तीन पीढ़ियों का जिक्र करते हुए बताया कि उनके पूर्वज तीन पीढ़ियों से मंदिर की सेवा में लगे हैं. भगवान शिव सभी के प्रति उदार हैं, सभी का कल्याण करते हैं, ऐसा पुजारी का मानना है. मंदिर के पिछले हिस्से में हनुमान जी दुर्गामाता, कालीमाता का मंदिर स्थापित किया गया है. प्रत्येक महीने की अमावस्या के दिन साधु संत यहां आकर शांति पाठ करते हैं. अमावस्या के दिन यहां पर क्षेत्रीय प्रसाद की दुकानें लगी रहती हैं, खास तौर पर यहां आने वाले श्रद्धालु जलेबी का स्वाद लोग लेना नहीं भूलते. 

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