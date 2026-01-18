शारदा नदी में गड्ढा बना काल, पीलीभीत में दो मासूम समेत एक युवक की डूबने से मौत

Pilibhit News/मोहम्मद तारिक: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से रविवार को एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां मौनी अमावस्या पर शारदा नदी घाट में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई. बच्चों को बचाने के लिये नदी में कूदे युवक की भी डूबने से मौत हो गई.मौके पर अफरा तफरी मच गई. वहीं पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

कहां की है ये घटना?

पूरनपुर तहसील क्षेत्र के धनाराघाट शारदा नदी तट पर मौनी अमावस्या के अवसर पर चंदिया हजारा निवासी सौरभ (15) सुमित(14) नहा रहे थे. नहाते समय दोनो डूबने लगे. मौके पर खड़े लोगों की की माने तो घाट पर कुछ दिनों पर चेनेराइजेशन कार्य के समय खोदे गए गहरे गड्ढे(नदी में गड्ढा) में दोनों डूबे है.दोनों को डूबता देख जेठा पुर गांव के रहने बाले केशब प्रसाद ने बचाने के लिये नदी में छलांग लगा दी,लेकिन केशब भी गहरे पानी मे डूब गया.

कड़ी मशक्कत के बाद मिला तीनों शव

मेले में अफरा तफरी मच गई. तीनों मृतकों के परिजन भी मेले में थे.घटना के बाद घाट पर कोहराम मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. काफी मशक्कत के बाद एक किशोर और एक युवक का शव शारदा नदी से बरामद कर लिया गया. वहीं तीसरा शव काफी देर के बाद मिला.

एसडीएम का बयान

पूरनपुर एसडीएम अजित प्रताप सिंह ने फोन पर बताया कि बताया घाट पर नहाने का स्थान चिन्हित किया गया था और यह बच्चे उस स्थान से दूर नहाने चले गए बताया जा रहा वहां पर एक गड्ढा भी था.इन बच्चों को बचाने के लिए एक युवक भी नदी में कूद गया और तीनों की मौत हो गई है.

सीओ का बयान

पूरनपुर सीओ प्रतीक दहिये ने बताया हमारी पुलिस फोर्स रात से ही मेले में तैनात थी और हमारी स्टीमर भी घाट पर घूम रही थी हम लोगों को अलर्ट कर रहे थे यह लोग चिन्हित स्थान से दूर नहाने चले गए गोताखोरों ने तीनों सबको निकाल लिया है पीएम के लिए भेज दिया गया है.

