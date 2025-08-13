Pilibhit News: टॉयलेट का बहाना बनाकर चकमा दे गया आरोपी, दौड़ लगा हिम्मत हारकर वापस आ गई पुलिस, फिटनेस पर उठे सवाल!

Pilibhit News/मोहम्मद तारिक: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के चौका देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर टॉयलेट के बहाने युवती के अपहरण का आरोपी बरखेड़ा थाने से फरार हो गया. आरोपी के पीछे गलियों में पुलिस भाग रही है. पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में दो सफाई कर्मियों ने भी पकड़ने की कोशिश की लेकिन आरोपी उनसे छुड़ाकर भाग गया.

कहां की है ये घटना?

दरअससल, ये मामला पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के कस्बे की है. सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि एक आरोपी फर्राटा भरते हुए दौड़ लगा रहा है, जिनको पकड़ने की कोशिश दो सफाई कर्मी करते हैं. लेकिन वह उनसे अपने आप को छुड़ाकर भाग जाता है. पीछे-पीछे हल्के हल्के पुलिस दौड़ लगा रही है. जब आरोपी को पकड नही पाई तो हिम्मत हारकर वापस हो गई. इससे पुलिस की फिटनेस भी सामने आ गई है. फिलहाल कुछ देर बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है.

पुलिस का बयान

अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सोहिल के खिलाफ लड़की को भगाने का मुकदमा 10 दिन पहले दर्ज हुआ था. आरोपी को देर रात पुलिस ने हिरासत में लिया था सुबह बाथरूम का बहाना बनाकर आरोपी थाने से भाग गया. विक्रम दहिया का कहना है कि पुलिस के खिलाफ भी जांच हो रही है दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

