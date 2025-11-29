Advertisement
Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

पीलीभीत में सपा कार्यालय पर बड़ी कार्रवाई, ईओ आवास से कब्जा छुड़ाया,नकटादाना चौराहा बना छावनी

Pilibhit News: पीलीभीत में शनिवार का दिन राजनीतिक हलचल और प्रशासनिक सख़्ती लेकर आया. नगर पालिका के ईओ आवास पर वर्षों से अस्थायी रूप से चल रहे समाजवादी पार्टी कार्यालय को अंततः प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खाली करा लिया

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 29, 2025, 02:55 PM IST
Pilibhit News/मोहम्मद तारिक:  पीलीभीत के नकटादाना चौराहे पर स्थित नगर पालिका ईओ आवास पर वर्षों से अस्थायी रूप से कब्जा जमाकर बैठे समाजवादी पार्टी कार्यालय को प्रशासन ने शनिवार को खाली करा लिया. सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर, एसडीएम श्रद्धा सिंह, सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी और कई थानों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आवास का ताला तोड़कर कार्रवाई की गई. पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया था.

क्यों हुई कार्रवाई?
ईओ आवास को वर्ष 2005 में समाजवादी पार्टी को आवंटित किया गया था, लेकिन 2020 में आवंटन अवधि समाप्त होने के बाद यह अवैध कब्जे की श्रेणी में आ गया. पार्टी का मामला न्यायालय में लंबित है, लेकिन अब तक कोई स्थगन आदेश (स्टे) नहीं मिला. 10 जून को प्रशासन ने कार्यालय पर अपना ताला डालकर चेतावनी दी थी और एक महीने के भीतर सामान हटाने का निर्देश दिया था. समय सीमा बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर प्रशासन ने यह कदम उठाया.

कैसे हुई कार्रवाई?
प्रशासनिक टीम ने आवास में लगे ताले को तोड़कर प्रवेश किया. अंदर रखा समाजवादी पार्टी का सारा सामान बाहर निकलवाया गया. सामान को नगर पालिका के भंडारण कक्ष में सुरक्षित जमा करा दिया गया. कार्रवाई के दौरान दो थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही. कोई भी सपा नेता मौके पर मौजूद नहीं रहा.

अब क्या होगा?
प्रशासन ने बताया कि आवास पर पूरी तरह कब्जा ले लिया गया है. एक कमरे को पुलिस सहायता पोस्ट के रूप में विकसित किया जाएगा. हाईवे किनारे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए यहां पुलिस बल की स्थायी तैनाती पर विचार किया जा रहा है. नगर पालिका टीम ने आवास की सफाई और व्यवस्था शुरू कर दी है. नकटादाना चौराहे पर आज दिन भर प्रशासनिक हलचल और भारी पुलिस बल की वजह से माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई. 

