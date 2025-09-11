Pilibhit Accident: रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवारों को उड़ाया, मां-बेटे और पोते की दर्दनाक मौत
Pilibhit Accident News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक पर जा रहे तीन लोगों को रौंद डाला. इस हादसे में मां बेटे और पोते की मौत हो गई. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 11, 2025, 06:08 PM IST
मो. तारिक/पीलीभीत: पीलीभीत में गुरुवार दोपहर रफ्तार के कहर ने एक परिवार की खुशिया छीन ली. तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में मां-बेटा और पोता है. 

पूरी घटना 
बताया जा रहा है कि दियोरिया कला कोतवाली क्षेत्र के मानपुर की तरफ से आ रहे वाहन ने वीर सिंह पुर चौराहे पर मानपुर की तरफ जा रही बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार तीनों की मौत हो गई. हादसा देख मौके पर तमाम भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक दिगंबर सिंह पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. मरने वालों में थाना पुवायां के गांव बड़ागांव टिकुलिया निवासी, प्रवीन कुमार -30 वर्ष, सुशीला देवी -60वर्ष,यश कुमार -12 वर्ष शामिल हैं.

दरअसल प्रवीन अपनी मां सुशीला देवी, बेटे यश कुमार के साथ दियोरिया थाना क्षेत्र के गांव गुलड़िया राधे से अपनी बहन के यहां किसी कार्यक्रम में आए हुए थे. वो अपने घर अपनी मां सुशीला देवी और बेटे यश कुमार के साथ बाइक से लौट रहे थे. तभी सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई तब तक टक्कर मारने वाला वाहन लेकर फरार हो गया. 

पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा भर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

pilibhit accident news

