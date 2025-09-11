Pilibhit Accident: रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवारों को उड़ाया, मां-बेटे और पोते की दर्दनाक मौत

मो. तारिक/पीलीभीत: पीलीभीत में गुरुवार दोपहर रफ्तार के कहर ने एक परिवार की खुशिया छीन ली. तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में मां-बेटा और पोता है.

पूरी घटना

बताया जा रहा है कि दियोरिया कला कोतवाली क्षेत्र के मानपुर की तरफ से आ रहे वाहन ने वीर सिंह पुर चौराहे पर मानपुर की तरफ जा रही बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार तीनों की मौत हो गई. हादसा देख मौके पर तमाम भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक दिगंबर सिंह पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. मरने वालों में थाना पुवायां के गांव बड़ागांव टिकुलिया निवासी, प्रवीन कुमार -30 वर्ष, सुशीला देवी -60वर्ष,यश कुमार -12 वर्ष शामिल हैं.

दरअसल प्रवीन अपनी मां सुशीला देवी, बेटे यश कुमार के साथ दियोरिया थाना क्षेत्र के गांव गुलड़िया राधे से अपनी बहन के यहां किसी कार्यक्रम में आए हुए थे. वो अपने घर अपनी मां सुशीला देवी और बेटे यश कुमार के साथ बाइक से लौट रहे थे. तभी सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई तब तक टक्कर मारने वाला वाहन लेकर फरार हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा भर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: आगरा में बाढ़ जैसे हालात के बीच बड़ा हादसा, मकान का छज्जा गिरने से कई लोग दबे

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !