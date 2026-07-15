शोकसभा में थप्पड़ कांड! पूर्व मंत्री रामसरन वर्मा का वीडियो वायरल, विधायक बेटे ने दी सफाई

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मो तारिक/पीलीभीत: पीलीभीत के बीसलपुर में एक शोकसभा के दौरान हुई एक घटना ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है. पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रामसरन वर्मा का एक युवक को थप्पड़ मारने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद जनप्रतिनिधियों के आचरण और संवेदनशीलता को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.
बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब रामसरन वर्मा अपने पुत्र और बीसलपुर से भाजपा विधायक विवेक वर्मा के साथ नगर पालिका के बर्खास्त कर्मचारी उपेंद्र शंखधार के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे. उपेंद्र ने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उनके घर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.
बातचीत के दौरान बढ़ा विवाद
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शोकाकुल परिवार अपनी कुछ मांगों और आत्महत्या से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहा था. इसी दौरान वहां मौजूद एक युवक ने भी मामले को लेकर अपनी बात रखी. आरोप है कि युवक की टिप्पणी पर पूर्व विधायक रामसरन वर्मा नाराज हो गए और उन्होंने आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मार दिया. घटना के बाद युवक वहां से हट गया, जबकि मौके पर मौजूद लोगों ने स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया.
इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
विधायक विवेक वर्मा ने दी सफाई
विवाद बढ़ने के बाद भाजपा विधायक विवेक वर्मा ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि वायरल वीडियो को अधूरी जानकारी और गलत संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है.
विधायक के मुताबिक, शोकसभा में मौजूद संबंधित व्यक्ति शराब के नशे में था और उसने पूर्व मंत्री रामसरन वर्मा के साथ अभद्र व्यवहार किया. उन्होंने दावा किया कि युवक ने ऐसी बातें कहीं, जिनसे उनके पिता के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंची. इसी कारण स्थिति अचानक बिगड़ गई और यह घटना हुई.
राजनीतिक बयानबाजी तेज
वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दल भी सक्रिय हो गए हैं और इसे सोशल मीडिया पर लगातार साझा किया जा रहा है. वहीं घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. फिलहाल इस मामले में विभिन्न पक्ष अपनी-अपनी दलीलें दे रहे हैं, जबकि वायरल वीडियो को लेकर लोगों के बीच चर्चा का दौर जारी है.