Pilibhit News:वाह रे! राशन दुकान से 60 से 70 कट्टे सरकारी चावल गायब, पीलीभीत में रंगे हाथ धराया मकान मालिक
Pilibhit News:वाह रे! राशन दुकान से 60 से 70 कट्टे सरकारी चावल गायब, पीलीभीत में रंगे हाथ धराया मकान मालिक

Pilibhit News: पीलीभीत में सरकारी चावल चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है. यहां राशन के दुकान से 60 से 70 कट्टे सरकारी चावल चोरी हो गए. जिस मकान मालिक से कोटेदार ने दुकान किराए पर लिया है, उसका मालिक रंगे हाथ पकड़ा गया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 12:21 PM IST
Pilibhit News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सरकारी चावल की चोरी हुई. जिसका बड़ा खुलासा हो गया है. यहां कोटेदार ने दुकान किराए पर लेकर कोटा संचालित किया था, लेकिन दुकान मालिक दुकान में सेंध लगाकर चावल को धीरे-धीरे चोरी करने लगा. स्थानीय लोगों ने चोरी पकड़ ली. फिर चोरी का वीडियो भी बनाया.

क्या है ये पूरा मामला?
यह मामला कोतवाली बीसलपुर इलाके के मोहल्ला पटेल नगर ग्यासपुर के सरकारी राशन की दुकान का है. कोटेदार आदिल अनवर ने मकान मालिक नन्हे पाठक से ₹2000 महीने पर ली है. आरोप है कि सरकारी राशन की यह दुकान हर महीने खुलती रही और लोगों को राशन मिलता रहा. यह नजारा ऊपर बैठा मकान मालिक भी देखता रहा.

लोगों ने बनाया चोरी का वीडियो
इस बीच मकान मालिक ने एक मास्टर प्लान बनाया और अपने एक साथी की मदद से घर में ही दुकान के पीछे वाले दीवार में नकाब लगाकर रास्ता बना दिया. फिर चावल के 60 से 70 कट्टे चोरी कर लिए. कट्टो को जब वह रिक्शे से बेचने निकला तो स्थानीय लोगों ने यह नजारा देख लिया. जिसका वीडियो किसी ने बना लिया.

आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई
फिर आनन-फानन में कोटेदार को सूचना दी गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंचे कोटेदार आदिल ने राशन की चोरी कर रहे मकान मालिक को अंदर ही बंद कर दिया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई. जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने आरोपी मकान मालिक को हिरासत में ले लिया. अब पुलिस आरोपी पर कार्रवाई कर रही है.

यह भी पढ़ें: Bahraich News: बहराइच में फिर लौटा खूंखार जानवर का खौफ! आधी रात गांव वालों पर बोल दिया धावा, डरे-सहमे दिखे लोग

