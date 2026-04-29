फोन की एक गलती बनी 'किडनैपिंग ड्रामा', फिर पुलिस ने बचाई युवक की जान, सच्चाई जानकर सब रह गए हैरान

पीलीभीत/मोहम्मद तारिक: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक शख्स के अपहरण की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. जहां पर एक युवक को थार सवार लोगों द्वारा उठाए जाने की सूचना सामने आई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई और सर्विलांस की सहायता से करीब तीन घंटे के भीतर शाहजहांपुर से युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया. इस दौरान दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया. जांच में पता चला कि मामला फिरौती या पुरानी रंजिश का नहीं, बल्कि एक शादीशुदा महिला को फोन कर परेशान करने से जुड़ा हुआ था.

कहां की है ये घटना?

यह घटना घुंघचाई थाना क्षेत्र की दलौल कॉलोनी की है. यहां रहने वाली रणजीत कौर ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनके 35 वर्षीय बेटे निरवैल सिंह को कुछ अज्ञात लोग जबरन उठा ले गए. जानकारी के अनुसार, निरवैल सिंह को फोन पर बताया गया था कि उसका इंजन आ गया है. इस पर वह अपने साथी रंजीत सिंह के साथ बाइक से दिलावरपुर स्थित ईंट भट्टे पर पहुंचा. बताया जाता है कि वहां पहले से मौजूद थार सवार तीन-चार लोगों ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गिर गए. इसके बाद निरवैल सिंह के साथ मारपीट की गई और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर मौके से ले जाया गया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

सूचना मिलते ही पुलिस ने तेजी दिखाते हुए उस मोबाइल नंबर को ट्रैक करना शुरू किया, जिससे कॉल आई थी. जांच के दौरान लोकेशन शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र में मिली. पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन घंटे के अंदर युवक को सकुशल बरामद कर लिया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही घटना में प्रयुक्त थार वाहन भी बरामद कर लिया गया.

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पूछताछ में सामने आया कि निरवैल सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए एक शादीशुदा महिला का नंबर हासिल कर उसे बार-बार फोन कर परेशान किया था. महिला ने इसकी जानकारी अपने भाई अमरजीत सिंह को दी, जिसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को सबक सिखाने के लिए यह योजना बनाई.

सीओ पूरनपुर प्रतीक दहिया के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है. पीलीभीत पुलिस की तेज कार्रवाई से यह मामला कुछ ही घंटों में सुलझ गया. हालांकि, इस घटना ने सोशल मीडिया और मोबाइल के गलत इस्तेमाल को लेकर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.

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