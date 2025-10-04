Pilibhit Accident: सड़क किनारे खड़े लोगों को ट्रक ने रौंदा, तीन की दर्दनाक मौत, दिल्ली से काठमांडू जा रहे थे सभी

मोहम्मद तारिक/पीलीभीत: यूपी के पीलीभीत में सड़क किनारे खड़े लोगों को ट्रक ने रौंद दिया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. कार सवार सभी लोग काठमांडू जा रहे थे. घटना को अंजाम देने वाला आरोपी ड्राइवर फरार है.एक महिला भी घायल हुई है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हादसे के बाद कोहराम मच गया. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच में जुट गई.

कहां हुआ हादसा?

घटना बीसलपुर-बरेली मार्ग पर भड़रिया मोड के पास हुई है. दरअसल नेपाल में अलग-अलग स्थानों पर रहने वाले करीब आठ लोग दिल्ली से कार से काठमांडू जा रहे थे. गाड़ी का टायर पंचर होने से कुछ लोग कार से उतर कर सड़क किनारे खड़े हो गए. बाकी लोग कार में बैठे थे. इसी समय गुजरे एक ट्रक की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई.

पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा

मृतकों में कार चालक गणेश कुमार और एक अन्य शामिल हैं. गंभीर रूप से घायल निखिल निवासी छेती नेपाल और महिला अंजलि को जिला अस्पताल भेजा गया है. जहां निखिल की भी मौत भी गई. पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा है और आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है.

