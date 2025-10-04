Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2947326
Zee UP-Uttarakhandलखीमपुर खीरी

Pilibhit Accident: सड़क किनारे खड़े लोगों को ट्रक ने रौंदा, तीन की दर्दनाक मौत, दिल्ली से काठमांडू जा रहे थे सभी

Pilibhit Accident: पीलीभीत में बड़ा एक सड़क हादसा हुआ है.सड़क किनारे खड़े लोगों को ट्रक ने रौंद डाला. इस दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. कार में सवार सभी लोग काठमांडू जा रहे थे.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

pilibhit news
pilibhit news

मोहम्मद तारिक/पीलीभीत: यूपी के पीलीभीत में सड़क किनारे खड़े लोगों को ट्रक ने रौंद दिया.  इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई.  कार सवार सभी लोग काठमांडू जा रहे थे. घटना को अंजाम देने वाला आरोपी ड्राइवर फरार है.एक महिला भी घायल हुई है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हादसे के बाद कोहराम मच गया. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच में जुट गई. 

कहां हुआ हादसा?
घटना बीसलपुर-बरेली मार्ग पर भड़रिया मोड के पास हुई है. दरअसल नेपाल में अलग-अलग स्थानों पर रहने वाले करीब आठ लोग दिल्ली से कार से काठमांडू जा रहे थे.  गाड़ी का टायर पंचर होने से कुछ लोग कार से उतर कर सड़क किनारे खड़े हो गए. बाकी लोग कार में बैठे थे.  इसी समय गुजरे एक ट्रक की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई.

पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा
मृतकों में कार चालक गणेश कुमार और एक अन्य शामिल हैं.  गंभीर रूप से घायल निखिल निवासी छेती नेपाल और महिला अंजलि को जिला अस्पताल भेजा गया है. जहां निखिल की भी मौत भी गई. पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा है और आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मथुरा में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत, बुरी तरह कुचल गया शव

गाजीपुर बॉर्डर पर सांसदों को रोका गया, बरेली जाने को निकले थे सपा के 3 सांसद

TAGS

Pilibhit Accidentpilibhit road accidentBisaalpur truck collision

Trending news

Pilibhit Accident
पीलीभीत में सड़क किनारे खड़े लोगों को ट्रक ने रौंदा,3 की मौत, काठमांडू जा रहे थे सभी
UP News:
यूपी के हर जिले में 100 महिलाओं को मिलेगा ड्राइविंग प्रशिक्षण की ट्रेंनिग
sambhal mosque
मस्जिद कमेटी को झटका, ध्वस्तीकरण का आदेश जारी रहेगा, इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका
Allahabad High Court
'तुम मर जाओ...' गुस्से में कहा तो नहीं माना जाएगा उकसावा,HC ने कर दी ये कड़ी टिप्पणी
UP Encounter
यूपी में पुलिस के धड़ाधड़ एनकाउंटर, मुजफ्फनगर में 1 लाख का कुख्यात ढेर
Lucknow Crime
महिला की बेरहमी से हत्या, लूटे गए लाखों के सामान, लापता बेटे की भूमिका पर संदेह
Bareilly violence news
बरेली जाने के लिए निकले सपा के तीन सांसद,गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया,वर्क हाउस अरेस्ट
Mathura accident news
मथुरा में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत
Agra News
आगरा में लापता 7 की तलाश में पैरामिलिट्री फोर्स, अब तक 5 की मौत, सर्च ऑपरेशन जारी
Varanasi police
वाराणसी के मेंटल हॉस्पिटल से उन्नाव जेल का कैदी भागा, पुलिस खोज में जुटी
;