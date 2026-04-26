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पीलीभीत से आई सुखद खबर! बाघ-गज मित्र बने उम्मीद की नई कड़ी, पीएम मोदी ने भी की तारीफ

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए. मन की बात कार्यक्रम के 133वें एपिसोड पर पीएम मोदी ने बाघ मित्र और गज मित्र की तारीफ की. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 26, 2026, 04:43 PM IST
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Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के ‘गज मित्र’ अभियान की सराहना की. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तराई क्षेत्रों में हाथियों और ग्रामीणों के बीच बढ़ते टकराव को कम करने में यह पहल अहम भूमिका निभा रही है. 

पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ 
दरअसल, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व और आसपास के इलाकों में अब मानव और वन्यजीव संघर्ष में कमी देखी जा रही है. इसकी वजह हैं ‘बाघ मित्र’ और ‘गज मित्र’ जैसे स्थानीय स्वयंसेवक, जो जंगल और गांव के बीच एक मजबूत कड़ी का काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम में बताया कि गांव के लोग खुद टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं. 

वन्यजीवों से टकराव में कमी आई 
इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि समय रहते ग्रामीणों को सतर्क करते हैं, जिससे टकराव की स्थिति काफी हद तक कम हुई है. पीलीभीत के वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पीलीभीत में करीब 110 ‘बाघ मित्र’ स्वेच्छा से काम कर रहे हैं. ये लोग जंगल से बाहर आने वाले वन्यजीवों की सूचना तुरंत विभाग को देते हैं और ग्रामीणों को भी जागरूक करते हैं. 

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गज मित्र कार्यक्रम भी चर्चा में बना 
इसी मॉडल से प्रेरित होकर अब तराई क्षेत्र के कई इलाकों में ‘गज मित्र’ कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां स्थानीय युवा हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और फसलों को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं. इन प्रयासों से न सिर्फ मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी आई है, बल्कि जंगल के इन विशालकाय जीवों के साथ सह-अस्तित्व की एक नई मिसाल भी कायम हुई है. 

73000 हेक्टेयर में फैला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व 
पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि करीब 73000 हेक्टेयर में फैला पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में वन्य जीव विचरण करते हैं. कई बार गांव में भी वन्य जीव पहुंच जाते हैं. कई बार ग्रामीण वन्य जीव को पहचानने में गलती कर देते हैं. ऐसे में वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं आती थीं. इसे रोकथाम के लिए जंगल से सटे गांवों में बाघ मित्र का गठन किया गया है. 

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