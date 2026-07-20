14 साल का रिश्ता, 4 मासूम बच्चों का भी नहीं आया ख्याल... प्रेमी के लिए पत्नी ने पति को चाय में दिया जहर

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पीलीभीत/मोहम्मद तारिक: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे पति की बेरहमी से हत्या कर दी. बीसलपुर थाना क्षेत्र के एकता नगर में एक चार बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के कहने पर पति को चाय में जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है.
14 साल के रिश्ते और 4 बच्चों का भी नहीं आया तरस
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एकता नगर निवासी 35 वर्षीय रमाकांत मिश्रा का विवाह 14 वर्ष पूर्व 33 वर्षीय रेनू के साथ हुआ था. दोनों के चार बच्चे यश (12 वर्ष), अंश (10 वर्ष), मानवी (7 वर्ष) और महज 18 महीने की मासूम जाह्नवी हैं. हंसते-खेलते परिवार में पिछले दो साल से उस वक्त दरार आ गई, जब रेनू का संपर्क शाहजहांपुर निवासी शिवम शुक्ला से हुआ. दोनों के बीच प्रेम प्रसंग इस कदर बढ़ गया कि शिवम का अक्सर रमाकांत के घर आना-जाना होने लगा.
रविवार दोपहर रची गई मौत की साजिश
वारदात रविवार दोपहर लगभग 2:00 बजे की है. मृतक के पिता द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक, प्रेमी शिवम शुक्ला ने ही रेनू को रास्ते से हटाने के लिए जहर लाकर दिया था. रविवार को योजना के तहत रेनू ने चाय में वही जहर मिलाकर अपने पति रमाकांत को पिला दिया. चाय पीते ही रमाकांत की तबीयत बिगड़ने लगी और वह तड़पने लगा. आनन-फानन में परिजन उन्हें इलाज के लिए तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी रमाकांत की जान नहीं बचाई जा सकी और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.
पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
थानाध्यक्ष ने क्या बताया?
थानाध्यक्ष संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. आरोपी पत्नी रेनू और उसके प्रेमी शिवम शुक्ला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है. मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे.