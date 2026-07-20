14 साल का रिश्ता, 4 मासूम बच्चों का भी नहीं आया ख्याल... प्रेमी के लिए पत्नी ने पति को चाय में दिया जहर

रविवार दोपहर रची गई मौत की साजिश

वारदात रविवार दोपहर लगभग 2:00 बजे की है. मृतक के पिता द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक, प्रेमी शिवम शुक्ला ने ही रेनू को रास्ते से हटाने के लिए जहर लाकर दिया था. रविवार को योजना के तहत रेनू ने चाय में वही जहर मिलाकर अपने पति रमाकांत को पिला दिया. चाय पीते ही रमाकांत की तबीयत बिगड़ने लगी और वह तड़पने लगा. आनन-फानन में परिजन उन्हें इलाज के लिए तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी रमाकांत की जान नहीं बचाई जा सकी और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.