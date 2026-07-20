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14 साल का रिश्ता, 4 मासूम बच्चों का भी नहीं आया ख्याल... प्रेमी के लिए पत्नी ने पति को चाय में दिया जहर

पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र में एक महिला पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की चाय में जहर देकर हत्या करने का आरोप है. परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 20, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:33 PM IST
14 साल का रिश्ता, 4 मासूम बच्चों का भी नहीं आया ख्याल... प्रेमी के लिए पत्नी ने पति को चाय में दिया जहर
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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