मिडिल ईस्ट में लड़ाई...बात तेल पर आई, अफवाह उड़ी तो यूपी में लोगों ने पेट्रोल पंप पर गैलन-ड्रम ले कर दी चढ़ाई

Lakhimpur Kheri News: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डीजल-पेट्रोल खत्म होने की अफवाहों ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही खबरों में दावा किया जा रहा है कि ईरान-इजरायल युद्ध के कारण जल्द ही तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. इसी आशंका के चलते लोग पेट्रोल पंपों पर बड़ी संख्या में पहुंचकर डीजल-पेट्रोल भरवा रहे हैं. अचानक बढ़ी भीड़ के कारण कई जगहों पर अव्यवस्था की स्थिति बन गई है.

लखीमपुर में पेट्रोल पंप पर भिड़े लोग

लखीमपुर खीरी जिले में शुक्रवार सुबह मलूकापुर स्थित एक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी. लोग जल्द से जल्द डीजल-पेट्रोल लेने की कोशिश में एक-दूसरे से आगे निकलने लगे.इसी दौरान ग्राहकों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गई. हालात बिगड़ते देख पेट्रोल पंप कर्मचारियों को बीच-बचाव करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हो सका.

कई पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें

बिजुआ, पड़रिया तुला, मालपुर, मूड़ा सवारन और रायपुर सहित जिले के कई प्रमुख पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. बाइक, कार और ट्रैक्टर लेकर पहुंचे लोग बड़ी मात्रा में डीजल-पेट्रोल भरवा रहे हैं. कई जगहों पर लोगों ने कैन और ड्रम में भी तेल भरवाना शुरू कर दिया है, जिससे पंपों पर भीड़ और बढ़ गई है.

किसानों में ज्यादा चिंता

तेल संकट की अफवाह से सबसे ज्यादा चिंता किसानों को सता रही है. इस समय कई इलाकों में फसल की कटाई और बुवाई का काम चल रहा है.किसानों का कहना है कि यदि डीजल की आपूर्ति प्रभावित हुई तो ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों का संचालन मुश्किल हो जाएगा, जिससे खेती का काम प्रभावित हो सकता है.

पेट्रोल पंप मालिकों ने बताई स्थिति

पेट्रोल पंप संचालकों के अनुसार, पिछले कुछ घंटों में डीजल-पेट्रोल की मांग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है.सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक बिक्री हो रही है. पंप मालिकों का कहना है कि फिलहाल तेल की आपूर्ति सामान्य है, लेकिन अचानक बढ़ी मांग के कारण उन्हें अतिरिक्त स्टॉक मंगाने की व्यवस्था करनी पड़ रही है.

प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की

प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है. हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और संदेशों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे कई जगहों पर भीड़ और तनाव का माहौल बना हुआ है.