Sakat Chauth 2026: लखनऊ में आज कब निकलेगा चांद? व्रती महिलाएं नोट कर लें समय, पूजा की रखें तैयारी

Lucknow: सनातन परंपरा में सकट चौथ का पर्व अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है. यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार की सुख-शांति के लिए करती हैं. सकट चौथ को संकष्टी चौथ और तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका समापन करवाचौथ की तरह केवल चंद्र दर्शन के बाद ही किया जाता है. चंद्रमा के दर्शन कर उसको अर्घ्य दिये बगैर यह व्रत अधूरा माना जाता है.

शास्त्रों के अनुसार, सकट चौथ के दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक निर्जल या फलाहार व्रत रखती हैं. दिनभर गणेश जी की आराधना, कथा श्रवण और संतान की मंगल कामना की जाती है. जैसे ही रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है, तभी व्रत की विधिवत पूजा और पारण किया जाता है. चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन करना व्रत भंग के समान माना गया है.

लखनऊ में कब निकलेगा सकट चौथ का चांद

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सकट चौथ के अवसर पर मंगलवार को रात 08 बजकर 41 मिनट पर चंद्रमा के उदय होने की संभावना है, करवा चौथ की तरह ही इस व्रत में भी महिलाओं को शाम की पूजा के बाद चंद्रमा के निकलने का बेसब्री से इंतजार रहता है. चंद्र दर्शन से पहले सकट चौथ की कथा सुनी जाती है, जिससे व्रत का पुण्य पूर्ण होता है.

कैसे होती है सकट चौथ की पूजा

चंद्रमा दिखाई देने पर महिलाएं सबसे पहले जल, कच्चा दूध, अक्षत और थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्घ्य अर्पित करती हैं. इसके बाद तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और चंद्र देव की आरती उतारी जाती है. मान्यता है कि चंद्र दर्शन के समय संतान का स्मरण करते हुए अर्घ्य देने से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं, साथ ही अकाल भय, रोग और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है.

अगर कोहरा या बादलों की वजह से चांद दिखाई न दे तो क्या करें

सकट चौथ में चंद्र उदय का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य व्रतों के विपरीत इसे सूर्यास्त पर नहीं, बल्कि चंद्रमा के दर्शन के बाद ही खोला जाता है. यदि कोहरा, बादल या प्रदूषण के कारण चंद्रमा स्पष्ट दिखाई न दे, तो भक्तों को पंचांग में बताए गए समय पर चंद्रमा की दिशा में बैठकर पूजा करने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि इस व्रत में सबसे अधिक महत्व श्रद्धा, आस्था और भावना का होता है, न कि केवल दृश्यता का.

इस तरह सकट चौथ का व्रत चंद्रमा और भगवान गणेश की कृपा से संतान और परिवार के लिए संकटों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है.

