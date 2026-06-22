वर्ष 2005 में नगर पालिका से आवंटित किया गया था कार्यालय

बताते चलें कि इस कार्यालय को वर्ष 2005 में नगर पालिका से आवंटित किया गया था. इसके बाद नगर पालिका की बोर्ड बैठक में इस आवंटन को निरस्त कर दिया गया था. काफी प्रशासनिक जद्दोजहद के बाद आखिरकार नजूल की जमीन पर बने सपा कार्यालय को ध्वस्त करा दिया और जमीन को खाली करा दिया गया. यह पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके के टाउन हॉल का है. कार्रवाई के दौरान नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी (ईओ) सीमा सिंह, सदर एसडीएम डॉ. जर्नादन कुमार समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.