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सुबह-सुबह सपा दफ्तर पर गरजा योगी का बुलडोजर, 21 साल पुरानी इमारत ढहा दी गई

Sitapur News: यूपी के सीतापुर में सरकारी जमीन पर बने सपा कार्यालय को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया गया. 4 बुलडोजर ने 2 घंटे में ही पूरे भवन को जमींदोज कर दिया.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 22, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:01 AM IST
सुबह-सुबह सपा दफ्तर पर गरजा योगी का बुलडोजर, 21 साल पुरानी इमारत ढहा दी गई
Image Credit: Sitapur News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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