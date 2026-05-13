शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा, स्कूल बस को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी जोरदार टक्कर; 12 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर घायल

Shahjahanpur School Bus Accident/ शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में बड़ा स्कूल बस हादसा हुआ है. यहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूल बस को जोरदार टक्कर मार दी है. इस हादसे में एक दर्जन से ज्यादा स्कूली छात्र-छात्राएं और टीचर घायल हुई हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है. फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

ट्रैक्टर ट्रॉली ने बस को मारी जोरदार टक्कर

यह पूरी घटना निगोही थाना क्षेत्र के हम्जापुर चौराहे पर शाहजहांपुर रोड की है. बताया जा रहा है कि यहां सुभद्रा देवी महेश चंद्र इंटर कॉलेज की स्कूल बस स्कूल छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को लेकर जा रही थी. इसी दौरान सामने से आ रही सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बस को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पलट गई. घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई.

पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस

ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई स्कूल बस की टक्कर में एक दर्जन से ज्यादा स्कूली छात्र-छात्राएं और टीचर घायल हुई है. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को पलटी हुई बस से बाहर निकल गया. घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल घटना के बाद से ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है. पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.

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ट्रक से टकराई दिल्ली जा रही लग्जरी बस

उधर, कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र के NH 28 पर भी बड़ा हादसा हुआ है. यहां बिहार से दिल्ली जा रही लग्जरी बस ट्रक से टकरा गई. टक्कर के बाद बस डिवाइडर पर चढ़ गई. इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है. बस ड्राइवर और महिला यात्री की घायल गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि ओवरब्रिज निर्माण के चलते वनवे हादसे की वजह बन गया. हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पटहेरवा थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. हाईवे पर कुछ देर लंबा जाम लगा रहा.

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