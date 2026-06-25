महिला का वीडियो आया सामने

काफी समय तक बुर्का पहने मंदिर के अंदर मौजूद महिला वहां कौतूहल का केंद्र बनी रही. महिला खुद को उसी क्षेत्र के एक गांव का निवासी बता रही है. वहीं, बुधवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. जिस पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो बना रहे व्यक्ति ने कहा बहुत अच्छा. वैसे भी ईश्वर अल्लाह एक ही है.