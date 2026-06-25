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आरती के वक्त बुर्के में मंदिर पहुंची महिला, बोली-बाबा ने बुलाया, नजारा देख हैरत में पड़ गए लोग

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर के खाटू श्याम मंदिर में एक मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर आरती में शामिल हुई और 'जय श्री श्याम' के जयकारे लगाए. पूछने पर उसने बताया कि बाबा के बुलाने पर वह मंदिर आई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 25, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:53 AM IST
आरती के वक्त बुर्के में मंदिर पहुंची महिला, बोली-बाबा ने बुलाया, नजारा देख हैरत में पड़ गए लोग
Image Credit: Shahjahanpur NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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