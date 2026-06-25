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Shahjahanpur News/ शिव कुमार: शाहजहांपुर में मंदिर में उस वक्त लोग आवाक रह गए, जब बुर्का पहन कर एक महिला मंदिर में पहुंच गई और आरती में शामिल हो गई. बुर्का पहने खाटू श्याम के मंदिर में महिला को देखकर लोग सकते में पड़ गए. महिला का कहना है कि खाटू श्याम बाबा में उसकी आस्था है. जिसके चलते यहां वह आरती में शामिल होने आई है.
क्या है ये पूरा मामला?
यह पूरा मामला चौक कोतवाली क्षेत्र के बरेली मोड़ स्थित खाटू श्याम के मंदिर का है. जहां प्रतिदिन सुबह शाम को आरती होती है. सुबह की आरती जब श्रद्धालु कर रहे थे, तभी बुर्का पहनकर एक महिला मंदिर में हो रही आरती में शामिल हो गई और हाथ जोड़कर आरती करने लगी. इसी दौरान मंदिर में मौजूद युवक को नजर महिला पर पड़ गई.
जय श्री श्याम का लगाया जयकारा
उस युवक ने महिला से पूछा-आप मंदिर में कैसे आ गईं? बाबा की भक्त कैसे हो गईं? इस पर महिला ने कहा- बाबा ने बुलाया, इसलिए आ गई. युवक ने कहा कि मंदिर में आई हैं तो जयकारा भी लगाइए. इस पर महिला ने बिना देर किए 'जय श्री श्याम' का जयकारा लगाया. आरती समाप्त होने के बाद महिला अपने घर चली गई.
महिला का वीडियो आया सामने
काफी समय तक बुर्का पहने मंदिर के अंदर मौजूद महिला वहां कौतूहल का केंद्र बनी रही. महिला खुद को उसी क्षेत्र के एक गांव का निवासी बता रही है. वहीं, बुधवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. जिस पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो बना रहे व्यक्ति ने कहा बहुत अच्छा. वैसे भी ईश्वर अल्लाह एक ही है.
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