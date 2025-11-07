Advertisement
20 रु. की मिर्च के लिए दुकानदार बना जल्लाद! युवक को पीट-पीटकर मार डाला, कार्रवाई को लेकर पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

Lakhimpur Kheri News: बात सिर्फ 20 रुपये की मिर्च की थी. युवक का कहना था कि उसने मिर्च नहीं ली, लेकिन दुकानदार अड़ा हुआ था कि मिर्च के 20 रुपये दो, बस इसी बात पर दुकानदार ने युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 07, 2025, 03:56 PM IST
दिलीप मिश्रा/लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली इलाके में 20 रुपए की मिर्च के लिए एक दुकानदार जल्लाद बन गया. दुकानदार ने युवक को इतना पीटा कि बादल में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं इस मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं. 

क्या है पूरा मामला
घटना लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली इलाके की है. जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की एक दुकानदार से 20 रुपये की मिर्च को लेकर बहस हुई थी. परिवार के लोगों ने बताया कि वह पास की दुकान से नमकीन लेना गया था, रास्ते में पड़ोस के ही एक दुकानदार ने उसे रोक लिया और मिर्च के 20 रुपये मांगने लगा. जबकि युवक कह रहा था कि उसने मिर्च ली ही नहीं तो पैसे किस बात के. बस इसी बात पर दुकानदार और युवक में बहस होने लगी. दुकानदार ने युवक को पकड़ लिया और कमरे में बंद कर उसकी बुरी तरह से पिटाई की. 

पुलिस पर लगे गंभीर आरोप
पिटाई से बुरी तरह घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और आखिर उसकी मौत हो गई. घटना 27 अक्टूबर की है इस मामले में पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई थी. परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की. 

मौत के बाद पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
वहीं युवक की मौत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर, घटना की जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

ये भी पढ़ें: रास्ता पूछना बारातियों को पड़ा भारी, पता पूछने पर दबंगों ने दौड़ा कर पीटा, महिला समेत कई घायल

Lakhimpur NewsUP Crime news

