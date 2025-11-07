20 रु. की मिर्च के लिए दुकानदार बना जल्लाद! युवक को पीट-पीटकर मार डाला, कार्रवाई को लेकर पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

दिलीप मिश्रा/लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली इलाके में 20 रुपए की मिर्च के लिए एक दुकानदार जल्लाद बन गया. दुकानदार ने युवक को इतना पीटा कि बादल में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं इस मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं.

क्या है पूरा मामला

घटना लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली इलाके की है. जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की एक दुकानदार से 20 रुपये की मिर्च को लेकर बहस हुई थी. परिवार के लोगों ने बताया कि वह पास की दुकान से नमकीन लेना गया था, रास्ते में पड़ोस के ही एक दुकानदार ने उसे रोक लिया और मिर्च के 20 रुपये मांगने लगा. जबकि युवक कह रहा था कि उसने मिर्च ली ही नहीं तो पैसे किस बात के. बस इसी बात पर दुकानदार और युवक में बहस होने लगी. दुकानदार ने युवक को पकड़ लिया और कमरे में बंद कर उसकी बुरी तरह से पिटाई की.

पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

पिटाई से बुरी तरह घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और आखिर उसकी मौत हो गई. घटना 27 अक्टूबर की है इस मामले में पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई थी. परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की.

Add Zee News as a Preferred Source

मौत के बाद पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

वहीं युवक की मौत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर, घटना की जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: रास्ता पूछना बारातियों को पड़ा भारी, पता पूछने पर दबंगों ने दौड़ा कर पीटा, महिला समेत कई घायल

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !