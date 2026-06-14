रेस्क्यू के दौरान हुआ हादसा

घटना शनिवार की है, जब नाजरून को सूचना मिली कि एक दुकान में 6 फीट लंबा सांप घुस गया है. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नाजरून बिना देरी किए मौके पर पहुंचीं. जैसे ही उन्होंने सांप को पकड़ने की कोशिश की, सांप ने अचानक झपट्टा मारकर उनके हाथ में काट लिया. शुक्रवार का दिन नाजरून के लिए काफी व्यस्त था, जहां उन्होंने मझगई और पलिया वन रेंज में 6 अलग-अलग जहरीले और गैर-जहरीले सांपों का सफल रेस्क्यू किया था. शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन खुद नाजरून को अस्पताल की दहलीज तक पहुंचना पड़ेगा.