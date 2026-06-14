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लखीमपुर खीरी न्यूज/दिलीप मिश्रा: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिले की 'स्नैक गर्ल' के नाम से मशहूर वन्यजीव प्रेमी नाजरून निशा का नाम इन दिनों चर्चा में है. जो नाजरून अब तक सैकड़ों सांपों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ चुकी हैं, शनिवार को वही खुद एक सांप के हमले का शिकार हो गईं. गनीमत रही कि सांप जहरीला नहीं था, वरना स्थिति गंभीर हो सकती थी.
रेस्क्यू के दौरान हुआ हादसा
घटना शनिवार की है, जब नाजरून को सूचना मिली कि एक दुकान में 6 फीट लंबा सांप घुस गया है. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नाजरून बिना देरी किए मौके पर पहुंचीं. जैसे ही उन्होंने सांप को पकड़ने की कोशिश की, सांप ने अचानक झपट्टा मारकर उनके हाथ में काट लिया. शुक्रवार का दिन नाजरून के लिए काफी व्यस्त था, जहां उन्होंने मझगई और पलिया वन रेंज में 6 अलग-अलग जहरीले और गैर-जहरीले सांपों का सफल रेस्क्यू किया था. शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन खुद नाजरून को अस्पताल की दहलीज तक पहुंचना पड़ेगा.
मदद की जगह वीडियो बनाने में लगे रहे लोग
इस घटना का एक बेहद चौंकाने वाला पहलू यह सामने आया कि जब नाजरून को सांप ने काटा, तो वहां मौजूद भीड़ उनकी मदद करने के बजाय अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने में व्यस्त रही. किसी ने भी उस वक्त आगे आकर उनकी सुध नहीं ली. समाज के इस उदासीन रवैये को दरकिनार करते हुए, नाजरून ने खुद अपनी हिम्मत दिखाई. उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया और खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंच गईं.
खतरे से बाहर हैं नाजरून
अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत उनका प्राथमिक उपचार किया. जांच के दौरान पता चला कि जिस सांप ने उन्हें काटा था, वह 'रेट स्नैक' (धामन) प्रजाति का था, जो कि गैर-जहरीला होता है. इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताते हुए घर जाने की अनुमति दे दी. फिलहाल नाजरून पूरी तरह स्वस्थ हैं.
अब तक बचा चुकी हैं 293 सांप
नाजरून निशा केवल एक नाम नहीं, बल्कि साहस की मिसाल हैं. अब तक वे करीब 293 सांपों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ चुकी हैं. सांपों के प्रति लोगों में फैले डर को कम करने और वन्यजीवों को बचाने का उनका यह जज्बा वाकई काबिल-ए-तारीफ है. नाजरून की यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई निस्वार्थ भाव से समाज और पर्यावरण की सेवा कर रहा होता है, तो ऐसे समय में हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए, न कि तमाशा देखना चाहिए.