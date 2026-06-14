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यूपी 'स्नेक गर्ल' को काटा सांप! खुद बाइक चलाकर पहुंची अस्पताल, अब तक बचा चुकी हैं 293 सांप

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी में जिले की 'स्नैक गर्ल' के नाम से मशहूर वन्यजीव प्रेमी नाजरून निशा का नाम इन दिनों चर्चा में है. जो नाजरून अब तक सैकड़ों सांपों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ चुकी हैं, शनिवार को वही खुद एक सांप के हमले का शिकार हो गईं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 14, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:19 AM IST
यूपी 'स्नेक गर्ल' को काटा सांप! खुद बाइक चलाकर पहुंची अस्पताल, अब तक बचा चुकी हैं 293 सांप

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