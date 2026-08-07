बार-बार पत्नी को मायके बुलाती थी, इसलिए मारकर जला दिया... दामाद बना सास के लिए यमदूत, पीलीभीत से हैरान करने वाली वारदात

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पीलीभीत/मो. तारिक: पीलीभीत से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिले के अमरिया थाना क्षेत्र के जिठनिया गांव में एक दामाद पर अपनी ही सास की हत्या का आरोप लगा है. आरोप है कि सास अपनी बेटी मीना कुमारी को बार-बार घर बुला लेती थी, इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. बताया गया कि 31 जुलाई की रात आरोपी महेंद्रपाल ने 65 वर्षीय मोहनदेई की हत्या कर दी और शव को घर के पास बने बूंगे में जला दिया. छह दिन बाद बेटे सुरेश कुमार ने गांव वालों के साथ राख हटाई तो जली हुई हड्डियां और चूड़ियां मिलीं. पुलिस ने बेटे की तहरीर पर हत्या और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी फरार है.
घटना विस्तार से
31 जुलाई की रात महेंद्र पाल अपनी सास के घर पहुंचा था और वहीं रुका था. घर पर उसकी सास मोहनदेइ के अतिरिक्त कोई और नहीं था. मौका पाकर इसी दौरान महेंद्र ने उनकी हत्या कर दी, और बुंगे में शव रख कर आग लगा दी. बाद में महेंद्र का साला सुरेश घर आ गया, लेकिन जब कई दिनों तक सुरेश को अपनी मां घर पर दिखाई नहीं दी तो उसने मां की तलाश शुरू की. उसके घर के पास ही राख मिली जिसमें उसमें मानव हड्डियां दिखाईं. उसने राख को और कुरेदा तो उसे चूड़ियां भी मिलीं. इससे सुरेंद्र को शक हुआ कि उसकी मां को जलाकर मार दिया गया है.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही अमरिया पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राख में मिले मानव अवशेषों और अन्य साक्ष्यों को कब्जे में लिया. पुलिस ने पूरे घटनास्थल की बारीकी से जांच की. फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने की भी कार्रवाई की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और शव को किस तरह जलाया गया.
क्योंकि शव पूरी तरह जल चुका है, ऐसे में मामले की जांच में फोरेंसिक परीक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. राख से मिले हड्डियों के नमूनों की वैज्ञानिक जांच कराई जाएगी. जांच के आधार पर यह भी तय किया जाएगा कि बरामद अवशेष मोहनदेई के ही हैं या नहीं. इसके लिए डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है.
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