लखीमपुर में घरेलू कलह का खूनी अंत: दामाद ने ससुर को चाकू से गोदा, बचाने आई पत्नी पर भी हमला

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दिलीप मिश्रा /लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी में घरेलू विवाद ने शनिवार को खूनी रूप ले लिया. फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में एक दामाद ने अपने ससुर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उनकी हत्या कर दी. पिता को बचाने पहुंची पत्नी को भी आरोपी ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद मौके पर पहुंची भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
मृतक की पहचान 61 वर्षीय सोहन लाल के रूप में हुई है. बताया गया कि उन्होंने करीब 16 साल पहले अपनी बेटी सुमित्रा देवी की शादी बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र निवासी मुकेश से की थी. पिछले तीन-चार महीनों से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था. इसी वजह से सुमित्रा अपने पिता के घर रह रही थी. उसने पति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसकी अगली सुनवाई 25 अगस्त को होनी थी.
कोर्ट की तारीख बनी विवाद की वजह
शनिवार दोपहर मुकेश अपनी ससुराल पहुंचा और पत्नी सुमित्रा को अपने साथ ले जाने की बात कही. सोहन लाल ने कहा कि 25 अगस्त को होने वाली कोर्ट की सुनवाई के बाद ही बेटी को भेजेंगे. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.
आरोप है कि विवाद बढ़ने पर मुकेश ने चाकू निकालकर सोहन लाल की पीठ पर कई वार कर दिए. पिता पर हमला होते देख सुमित्रा उन्हें बचाने दौड़ी, तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया. चीख-पुकार सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे.
अस्पताल पहुंचने से पहले गई जान
घायल सोहन लाल और सुमित्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सोहन लाल को मृत घोषित कर दिया. सुमित्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है.
मृतक की पत्नी सोना ने आरोप लगाया कि मुकेश नशे का आदी है और अक्सर उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था. सूचना मिलते ही सीओ धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह और फूलबेहड़ पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.