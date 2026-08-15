लखीमपुर में घरेलू कलह का खूनी अंत: दामाद ने ससुर को चाकू से गोदा, बचाने आई पत्नी पर भी हमला

मृतक की पहचान 61 वर्षीय सोहन लाल के रूप में हुई है. बताया गया कि उन्होंने करीब 16 साल पहले अपनी बेटी सुमित्रा देवी की शादी बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र निवासी मुकेश से की थी. पिछले तीन-चार महीनों से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था. इसी वजह से सुमित्रा अपने पिता के घर रह रही थी. उसने पति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसकी अगली सुनवाई 25 अगस्त को होनी थी.