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लखीमपुर में घरेलू कलह का खूनी अंत: दामाद ने ससुर को चाकू से गोदा, बचाने आई पत्नी पर भी हमला

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ थाना इलाके में घरेलू कलह के चलते दामाद ने ससुर पर धारदार हथियार चाकू से वार कर निर्मम हत्या कर दी. अपने पिता को बचाने पहुंची पत्नी को भी उसने चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 15, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:08 PM IST
लखीमपुर में घरेलू कलह का खूनी अंत: दामाद ने ससुर को चाकू से गोदा, बचाने आई पत्नी पर भी हमला

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