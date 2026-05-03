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सोनभद्र में दिल दहलाने वाली घटना, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो मासूमों की दर्दनाक मौत; एक किशोर घायल

Sonbhadra Lightning Strike: सोनभद्र में कुदरत का कहर देखने को मिला है. यहां आंधी-बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से दो बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों बभनी थाना क्षेत्र के चौना गांव में आम चुनने गईं थी. तभी हादसे का शिकार हो गईं. जबकि, एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 03, 2026, 11:45 AM IST
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Sonbhadra Lightning Strike/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां आंधी-बारिश के बीच आकाशीय बिजली ने दो मासूम जिंदगियों को निगल ली. बताया जा रहा है कि दोनों बच्चियां बभनी थाना क्षेत्र के चौना गांव में आम चुनने गईं थी. जहां अचानक बिजली गिर गई और दोनों बिजली की चपेट में आ गईं. जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया.

तेज आंधी-बारिश के बीच दर्दनाक हादसा
इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. यह घटना सोनभद्र जिले के बभनी थाना क्षेत्र के चौना गांव की हैं, जहां तेज आंधी-बारिश के बीच यह दर्दनाक हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि आंधी के चलते आम के पेड़ से फल गिरने लगे थे, जिन्हें उठाने के लिए नौ वर्षीय अर्चना और आठ वर्षीय आस्था पेड़ के नीचे पहुंच गईं.

दो बच्चियों की दर्दनाक मौत
इसी दौरान तेज चमक और गरज के साथ आकाशीय बिजली सीधे उसी पेड़ पर गिर गई और उसकी चपेट में आकर दोनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के वक्त पास ही खड़ा 12 वर्षीय हर्ष भी घबराकर भागने लगा, लेकिन वह भी बिजली की चपेट में आकर घायल हो गया. जिसे गांव वालों ने तुरंत उपचार के लिए भेजा. हादसे के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

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परिजनों के घरों में मातम पसरा 
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है और परिजनों के घरों में मातम पसरा हुआ है. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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