पीलीभीत से झज्जर जा रहे थे मजदूर, सोनीपत एक्सप्रेसवे पर ट्रक से भिड़ी ईको; 3 की मौत, 9 घायल

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जयदीप राठी/ सोनीपत (हरियाणा): केएमपी एक्सप्रेसवे पर गोपालपुर गांव की सीमा के पास गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से झज्जर मजदूरी के लिए जा रही एक ईको कार की ट्रक से सीधी भिड़ंत हो गई. इस दर्दनाक हादसे में ईको सवार तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत 9 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस द्वारा हादसे की कार्रवाई की जा रही है.
हादसे की जगह व समय
ये हादसा केएमपी एक्सप्रेसवे, गोपालपुर गांव की सीमा (खरखौदा क्षेत्र, सोनीपत) के पास गुरुवार को हुआ.
ईको कार में चालक सहित कुल 12 लोग सवार
यूपी-26एआर-7347 नंबर की ईको कार में चालक सहित कुल 12 लोग सवार थे. सभी मजदूर यूपी के पीलीभीत जिले के गांव बड़ेपुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं. ये सभी पीलीभीत से मजदूरी के लिए झज्जर जा रहे थे.
एक मृतक की पहचान, दो की पहचान का प्रयास जारी
हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. इनमें से एक मृतक की पहचान रामनरेश (पुत्र रामचंद्र, निवासी बड़ेपुरा, पीलीभीत) के रूप में हुई है, जबकि दो अन्य की पहचान के प्रयास जारी हैं.
घायलों की स्थिति के बारे में जानिए
विवेक, छोटू, हरिशंकर, खुशहाली, फातिलाल, महेंद्रपाल, संजीव, प्रमोद और नेवाराम गंभीर रूप से घायल हैं. प्राथमिक उपचार के बाद खरखौदा CHC से सभी को PGI रोहतक रेफर करने की तैयारी की जा रही है.
पुलिस कार्रवाई
सूचना मिलते ही खरखौदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया. कार में फंसे शवों और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की जांच जारी है. चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत गंभीर है और घायलों के बेहोशी की हालत में होने की जानकारी है.
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