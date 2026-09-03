पीलीभीत से झज्जर जा रहे थे मजदूर, सोनीपत एक्सप्रेसवे पर ट्रक से भिड़ी ईको; 3 की मौत, 9 घायल

जयदीप राठी/ सोनीपत (हरियाणा): केएमपी एक्सप्रेसवे पर गोपालपुर गांव की सीमा के पास गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से झज्जर मजदूरी के लिए जा रही एक ईको कार की ट्रक से सीधी भिड़ंत हो गई. इस दर्दनाक हादसे में ईको सवार तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत 9 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस द्वारा हादसे की कार्रवाई की जा रही है.