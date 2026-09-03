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पीलीभीत से झज्जर जा रहे थे मजदूर, सोनीपत एक्सप्रेसवे पर ट्रक से भिड़ी ईको; 3 की मौत, 9 घायल

सोनीपत में दर्दनाक हादसा हुआ है. केएमपी पर मजदूरों से भरी एक ईको गाड़ी ट्रक से टकरा गई. हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि नौ लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written ByJaideep RathiEdited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 03, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:58 AM IST
पीलीभीत से झज्जर जा रहे थे मजदूर, सोनीपत एक्सप्रेसवे पर ट्रक से भिड़ी ईको; 3 की मौत, 9 घायल
Image Credit: pilibhit news

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Jaideep Rathi

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जयदीप राठी जी न्यूज के लिए हरियाणा के सोनीपत जिले से रिपोर्टिंग करते हैं

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