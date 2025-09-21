बहराइच में दर्दनाक हादसा, तीन चचेरी मासूम बहनों की गहरे नाले में डूबकर मौत, पुल निर्माण के लिए खोदा गया था गड्ढा
बहराइच में दर्दनाक हादसा, तीन चचेरी मासूम बहनों की गहरे नाले में डूबकर मौत, पुल निर्माण के लिए खोदा गया था गड्ढा

Bahraich news: बहराइच में चित्तौरा झील के पास गहरे नाले में डूबकर तीन चचेरी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना मसीहाबाद के कोड़री गांव के पास हुई. जानकारी के अनुसार, पुल निर्माण के लिए गड्ढा खोदा गया था और...

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 21, 2025, 06:23 AM IST
Bahraich News
Bahraich News

राजीव शर्मा/बहराइच: यूपी के बहराइच में तीन चचेरी बहनों की शनिवार की शाम पानी भरे गड्‌ढे में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई.  तीनों घर से खेलने के लिए निकली थीं.  निर्माणाधीन पुलिया के पास खेलते समय ये हादसा हुआ. काफी देर तक उनके वापस न लौटने पर परिजन और ग्रामीण उन्हें तलाश करते हुए पहुंचे.  लोगों ने बताया कि 3 बच्चियां पानी से भरे गड्ढे में गिर गई थीं. स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों को निकाला गया लेकिन अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और बच्चियों की मौत से घर में हड़कंप मचा हुआ है.

कहां का है पूरा मामला
ये पूरा मामला कोतवाली देहात इलाके का है. जहां के कोड़री मासीहाबाद गांव निवासी तीन चचेरी बहने दिव्या (7) प्रियांशी (6), व लक्ष्मी (7) खेलते खेलते अचानक गहरे पानी डूब गई जिससे तीनों की मौत हो गयी.  परिजनों ने बताया कि चितौरा झील के पास बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक निर्माणहीन पुल के बगल बने पानी से भरे गहरे गड्ढे में तीनों बच्चियां गिरकर डूब गयी. तीनों को डूबता देख मौके पर मौजूद अन्य बच्चे शोर मचाते हुए बाहर भागे. बेटियों के परिजनों व ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो वह दौड़े. आनन फानन में तैराकों को नाला में उतारा गया. 

सूचना पर कोतवाल दद्दन सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे. सीओ सिटी पहुंप सिंह, भी घटना स्थल पहुंचे.  कड़ी मशक्कत से तैराकों ने तीनों बेटियो को गंभीरावस्था में निकाला. एंबुलेंस पर तीनो को मेडिकल कालेज लाए जाने पर चिकित्सकों ने परीक्षण कर उन्हे मृत घोषित कर दिया,. परिजनों ने बताया कि नाला निर्माण का कार्य लगभग 2 महीने से चल रहा है. निर्माणहीन नाले के पास ना कोई सुरक्षा कवच और ना ही संकेतक लगाए गए. परिजनों ने जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया है. मेडिकल कॉलेज में मृतक बच्चों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंची सदर विधायिका अनुपमा जायसवाल बच्चियों के परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया. कोतवाली देहात के मासीहाबाद गांव का मामला है.

