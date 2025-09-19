Bahraich News: बहराइच में ट्रैक्टर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, गैंग का मुख्य सरगना गिरफ्तार, 10 ट्रैक्टर बरामद
Bahraich tractor fraud: बहराइच में पुलिस ने किसानों के साथ धोखाधड़ी करके ट्रैक्टर बेचने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है.  इस मामले में गैंग के मुख्य सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:47 AM IST
राजीव शर्मा/बहराइच:  यूपी के बहराइच जिले में कोतवाली मुर्तिहा पुलिस, टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है.  पुलिस टीम ने ट्रैक्टर की धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गैंग के मुख्य सरगना जनपद गोंडा निवासी दुर्गेश सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर भोलेभाले किसानों के ट्रेक्टर को रेलवे में मोटी रकम का किराया देने का लालच देकर अपनी जाल में फसाते थे,फिर टेक्टरों को बेचने का गोरखधंधा चला रहे थेय 

कैसे हुआ खुलासा
मामले में खुलासा हुआ है कि पकड़ा गया आरोपी दुर्गेश सिंह अपने साथियों कुलदीप सिंह, सुभाष कुमार और रामजी शर्मा के साथ मिलकर एक गिरोह बनाकर ट्रैक्टर मालिकों से ट्रैक्टर फाइनेंस करवाता था. बाद में रेलवे में ठेके पर काम के नाम पर ट्रैक्टर किराए पर लेता और कुछ समय किराया देने के बाद भुगतान बंद कर देता. इसके बाद फर्जी आरसी तैयार कर उन ट्रैक्टरों को बेच देता था.  इस गैंग की करतूतों से कई किसान ठगी का शिकार हुए.  पुलिस ने पहले ही इस गिरोह के तीन साथियों को गिरफ्तार कर सात ट्रैक्टर बरामद कर जेल भेज दिया था.

कुल 10 ट्रैक्टर बरामद
पुलिस को लगातार गैंग के मास्टरमाइंड की तलाश थी. गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर दुर्गेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर तीन और ट्रैक्टर बरामद किए. पुलिस के अनुसार अब तक कुल 10 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं, जो बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर और बाराबंकी से संबंधित हैं.  गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं.  पुलिस ने आरोपी को सर्वोच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

