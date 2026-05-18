लखीमपुर में भीषण सड़क हादसा: ट्रक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत में 8 लोगों की दर्दनाक मौत, इलाके में कोहराम

Lakhimpur Kheri accident: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां ईसानगर क्षेत्र में ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई है. कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. यह हादसा उचगांव भरेहता रोड पर हुआ. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को गाड़ियों से बाहर निकाला और नजदीकी जिला अस्पताल पहुंचाया. मौके पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दुर्घटना में घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं.

बताया जा रहा है कि लखीमपुर से मैजिक गाड़ी सवारी भरकर लखीमपुर से सिसैया जा रही थी, उधर सामने से बहराइच की ओर से आ रहे एक ट्रक ने सामने टक्कर मार दी. घटना के बाद चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव शुरू कर दिया है. जानकारी के अनुसार, पिकअप वाहन में सवार सभी लोग मजदूर बताए जा रहे हैं, जो काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रशासन द्वारा मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है.

सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी हादसे पर शोक जताया

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा..जनपद लखीमपुर खीरी में दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है।

मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।

स्थानीय प्रशासन को घायलों व पीड़ितों को त्वरित व समुचित सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए हैं।

प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

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जनपद लखीमपुर खीरी में दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। स्थानीय प्रशासन को घायलों व पीड़ितों को त्वरित व समुचित सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 18, 2026

खबर अपडेट की जा रही है.

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