कॉलेज फेस्टिवल में फसाद! लाइव शो में लड़कियों के दो गुटों में संग्राम, वीडियो हुआ वायरल

पीलीभीत न्यूज/मो.तारिक: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के ड्रमंड कॉलेज में आयोजित निजी मेले के दौरान गायक गुलजार चन्नीवाला का लाइव शो अचानक हंगामे की भेंट चढ़ गया. मंच के सामने बने पंडाल में दो युवतियों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. दोनों तरफ की युवतियों ने एक-दूसरे को बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और जमकर हाथापाई की. इस दौरान आसपास मौजूद लोग हैरत में पड़ गए, वहीं किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

युवतियों के बाद युवकों में भी भिड़ंत

युवतियों के बीच चले विवाद को शांत करने के बजाय उनके साथ आए युवा आपस में उलझ गए. मेले के पंडाल में अफरा-तफरी मच गई और दोनों ओर से धक्का-मुक्की और थप्पड़ चलने लगे. कुछ देर के लिए कार्यक्रम रुक गया। लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। इस दौरान गायक चन्नीवाला को भी मंच पर रोकना पड़ा.

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हजारों की भीड़ वाले इस कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था नाम मात्र की थी. आयोजनकर्ता के वालंटियर मौके से गायब रहे और मेले में अफरा-तफरी फैलती रही. दर्शकों ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी गैदरिंग के बावजूद पुलिस की मौजूदगी क्यों नहीं थी? कार्यक्रम शुरू होने से पहले आयोजकों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने का दावा किया था, लेकिन घटना ने इन दावों की पोल खोल दी.

पुलिस पहुंची तो मामला शांत हुआ

हंगामे की सूचना मिलने पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित कर स्थिति सामान्य कराई. सदर कोतवाल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में पहले से विवाद था. वीडियो के आधार पर पहचान की जाएगी और शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

निजी आयोजन को सरकारी कॉलेज में परमिशन कैसे?

घटना के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर सरकारी कॉलेज परिसर में निजी आयोजन की अनुमति किस आधार पर दी गई. कॉलेज प्रशासन और आयोजकों की भूमिका अब जांच के दायरे में है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कॉलेज परिसर मनोरंजन कार्यक्रमों का मंच है या इसकी गरिमा से समझौता किया गया.

