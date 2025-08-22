Lakhimpur Kheri News: गेहूं पीसने के दौरान आटा चक्की में विस्फोट, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत, तीन घायल

Lakhimpur Kheri: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के बिजुआ गांव मटहिया में गुरुवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब संचालन के दौरान एक आटा चक्की के बेस में धमाका हो गया. चक्की के फटने से दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है.पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कहां का है पूरा मामला

ये पूरा मामला भीरा थाना क्षेत्र के मटहिया गांव का है जहां के रहने वाले अवधेश (45) पुत्र गजोधर ट्रैक्टर में आटा चक्की जोड़कर गेहूं पीसने का काम करता था. गुरुवार शाम को वह मटहिया गांव में ही गेहूं पीसने के लिए एक घर पर गया था. यहां गेहूं पीसने के दौरान चक्की अचानक से फट गई. पास खड़े गांव के ही निवासी हरिपाल (45) पुत्र बिंद्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में 7 साल के प्रियांशु , 6 वर्षीय विशाल पुत्र मुन्नालाल, 26 वर्षीय मुदित पुत्र सतपाल और अवधेश खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को इलाज के लिए सीएचसी बिजुआ ले जाया गया जहां से हालत गंभीर होते देख उनको रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल ले जाते समय चक्की मलिक उपदेश यादव पुत्र गजोधर उम्र 38 वर्ष ने दम तोड़ दिया. चक्की हादसे में दो लोगों की मौत होने के चलते गांव में अफरा तफरी मच गई. ग्रामीणों का कहना है की चक्की में तकनीकी खराबी आने के चलते यह हादसा हुआ है.

पुलिस कर रही जांच

आटा चक्की कैसे फटी इसकी जांच पुलिस की टीम कर रही है. गांववालों ने बताया कि चक्की मलिक गांव-गांव जाकर गेहूं की पिसाई करता था. गुरुवार को भी वह शाम 5:00 बजे के करीब गांव में गेहूं पीसने के लिए आया था। चक्की गेहूं की पिसाई कर ही रही थी कि अचानक से फट गई, जिसकी चपेट में आकर दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए. उस समय वहां पर कई लोग थे, उन्होंने भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाई.

