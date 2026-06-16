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UP Accident: लखीमपुर में पति-पत्नी और बेटी की मौत, गोंडा में दो बाइकों की टक्कर में दो ने गंवाई जान

UP Accident: यूपी के लखीमपुर खीरी और गोंडा में हुए सड़क हादसे में कई लोगों की जान चली गई है. खीमपुर खीरी में देर रात कार दुर्घटना में पति-पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई पढ़िए पूरी खबर

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 16, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:38 AM IST
UP Accident: लखीमपुर में पति-पत्नी और बेटी की मौत, गोंडा में दो बाइकों की टक्कर में दो ने गंवाई जान
Image Credit: Gonda News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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