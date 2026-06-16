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अतुल कुमार यादव/गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा और लखीमपुर में दो सड़क हादसे हुए हैं. इन हादसों में पांच लोगों की मौत की खबर है. लखीमपुर खीरी_सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई है. गोंडा में देर रात हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो बाइक सवारों की मौत हो गई, जबकि एक दंपती और उनका एक वर्षीय पुत्र घायल हो गया है. पहला हादसा मनकापुर मार्ग पर सिरसा मंदिर के पास के हुआ तो दूसरा हादसा नवाबगंज-तरबगंज मार्ग पर बल्लीपुर के पास हुआ. इन दोनों हादसे में दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी है. पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
लखीमपुर सड़क हादसे में तीन की मौत
लखीमपुर खीरी में देर रात कार दुर्घटना में पति-पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए हैं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया.
गोंडा में पहला हादसा कहां हुआ?
मनकापुर मार्ग पर सिरसा मंदिर के पास सिरसा निवासी शिव कुमार (30) और किशुनदासपुर निवासी दुर्गेश (32) की बाइकों में आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में शिव कुमार की मौत हो गई, जबकि दुर्गेश, उनकी पत्नी कौशल्या देवी और पुत्र आयुष घायल हो गए. तीनों को मेडिकल कॉलेज अयोध्या रेफर किया गया है.
गोंडा में दूसरा हादसा कहां हुआ?
वहीं, नवाबगंज-तरबगंज मार्ग पर बल्लीपुर के पास परसापुर निवासी राजीव भारती (40) की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल राजीव को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दोनों मामलों में जांच की जा रही है शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में मूसलाधार बारिश और 90KM की रफ्तार वाला तूफ़ानी अलर्ट; नोएडा-मेरठ से वाराणसी तक मचेगी खलबली!
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