अतुल कुमार यादव/गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा और लखीमपुर में दो सड़क हादसे हुए हैं. इन हादसों में पांच लोगों की मौत की खबर है. लखीमपुर खीरी_सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई है. गोंडा में देर रात हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो बाइक सवारों की मौत हो गई, जबकि एक दंपती और उनका एक वर्षीय पुत्र घायल हो गया है. पहला हादसा मनकापुर मार्ग पर सिरसा मंदिर के पास के हुआ तो दूसरा हादसा नवाबगंज-तरबगंज मार्ग पर बल्लीपुर के पास हुआ. इन दोनों हादसे में दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी है. पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.