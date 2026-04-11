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मियांपुर का नाम बदला, यूपी के एक और गांव को मिली नई पहचान, सीएम योगी का बड़ा ऐलान

Miyapur Name Changed: सीएम योगी शनिवार को लखीमपुर दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने मियांपुर गांव का नाम बदलने का ऐलान कर दिया. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 11, 2026, 07:09 PM IST
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CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

Miyapur Name Changed: उत्तर प्रदेश के एक और गांव का नाम बदल दिया गया है. लखीमपुर खीरी जनपद के मोहम्मदी तहसील के मियांपुर गांव का नाम रविंद्र नगर कर दिया गया है. सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ये ऐलान किया. सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे. यहां सीएम योगी ने 213 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसके बाद सीएम योगी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया. इस दौरान सीएम योगी ने भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय बसे हुए हिंदुओं को भौमिक अधिकार का दर्जा दिया है. साथ ही सरकार द्वारा दी जा रहीं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाने का आश्वासन दिया. 

'जहां एक भी मुसलमान नहीं वहां का नाम मियांपुर'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप लोगों की पहचान छुपाने के लिए गांव का नाम मियांपुर किया गया, जहां एक भी मुसलमान नहीं वहां का नाम मियांपुर कर दिया गया. अब इसका नाम मियांपुर नहीं रहेगा, बांग्लादेश से आए इन बंधुओं की बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा. 

'पहचान छिपाने की जरूरत नहीं'
सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने पहचान छिपाने के लिए गांव का ​नाम मियांपुर कर दिया था. सीएम योगी ने 331 हिंदू परिवारों को सौगात देते हुए कहा कि आज डबल इंजन की सरकार बिना जाति धर्म देखकर सबका विकास कर रही है. वहीं, 1971 में पाकिस्तान बंटवारे को लेकर सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान के अभी और टुकड़े होंगे. पाकिस्तान की वजह से ही हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ. 

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सपा सरकार में दर्ज मुकदमे वापस होंगे
बता दें कि सीएम योगी ने चंदन चौकी में आयोजित कार्यक्रम में थारू समाज के 4356 परिवारों और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए 2350 परिवारों को कुल हजारों हेक्टेयर जमीन के भौमिक अधिकार पत्र भी सौंपे. इस दौरान सीएम योगी ने गोला गोकर्णनाथ में भगवान महादेव का भव्य कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया. इतना ही नहीं सीएम योगी ने सपा सरकार के दौरान थारू जनजाति के लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने का आश्वासन दिया है. 

यह भी पढ़ें : सीएम योगी ने 331 विस्थापित हिंदू परिवारों की ली सुध, लखीमपुर में दिया जमीन का मालिकाना हक, क्षेत्र को ₹1311 करोड़ की परियोजनाओं की भी सौगात

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