Bahraich News: जेल से छूटे 4 अपराधियों से STF की मुठभेड़, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की हत्या करने आए थे सुपारी किलर

राजीव शर्मा/बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में यूपी एसटीएफ टीम के सात चार सुपारी किलरों के साथ देर रात एनकाउंटर हो गया. टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चारों को पकड़ लिया. जेल से छूटे 4 अपराधियों से लखनऊ की STF और कैसरगंज पुलिस की मुठभेड़ हुई. करसर बिटौरा के पास अपराधियों से पुलिस एनकाउंटर हुआ. एनकाउंटर में एक अपराधी परशुराम मौर्या के पैर में गोली लगी है. घायल अभियुक्त को CHC कैसरगंज उपचार हेतु भेज दिया गया है, जहाँ से इलाज हेतु जिला अस्पताल बहराइच भेजा गया है. सभी 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ये सभी बाराबंकी के रहने वाले हैं. अपराधी कैसरगंज के निवासी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह के फार्म हाऊस की रेकी कर रहे थे. पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह को मारने की अपराधियों ने सुपारी ली थी. पुलिस ने आरोपियों से हथियार भी बरामद किए हैं.

कहां हुई मुठभेड़

एसटीएफ लखनऊ की टीम के द्वारा थाना कैसरगंज पर आकर सूचना दी गई कि कुछ आपराधिक व्यक्ति क्षेत्र के राजनीतिक व्यक्ति विजय सिंह को जान से मारने के उद्देश्य से आए हुए हैं. सूचना पर थाना कैसरगंज की पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में कॉम्बिंग शुरू कर दी गई. शाम करीब 20:15 बजे गाँव कड़सर बितौरा में विजय सिंह के फ़ार्म हाउस के आस पास 04 संदिग्ध व्यक्ति एक साथ दिखे. पुलिस के आकस्मिक दबिश देने पर सभी व्यक्ति भागने लगे. उपरोक्त व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने पुलिस पर फायर कर दिया. एसटीएफ और कैसरगंज पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में जवाबी कार्यवाही में आत्मरक्षा हेतु फायर किया गया जिसमें 01 अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और मौके से 03 अन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं.

घायल अभियुक्त

1. परशुराम मौर्य पुत्र अंगद प्रसाद नि0- बैराकिया पोस्ट सिरौली गौसपुर थाना बदोसरायों बाराबंकी उत्तर प्रदेश.

अपराधियों के नाम

1. साकेत रावत पुत्र मेवालाल नि0- अकोहरा, थाना टिकैतनगर, जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश।

2. प्रदीप यादव पुत्र रामसागर नि0- ग्राम बरौलिया पोस्ट सिरौली गौसपुर, थाना बदोसरायों, बाराबंकी उत्तर प्रदेश।

3. आलोक कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय हरिद्वार सिंह निवासी हाजीपुर थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी ।