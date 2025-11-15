Advertisement
लखीमपुर खीरी में स्कूटी–डंपर टक्कर में तीन छात्राओं की मौत, मऊ में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला

UP Road Accident: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, मऊ और बागपत में हुए दर्दनाक हादसों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. कहीं तीन छात्राओं की जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई, तो कहीं परिवार का इकलौता सहारा खत्म हो गया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 15, 2025, 04:15 PM IST
UP Road Accident/दिलीप मिश्रा: उत्तर प्रदेश में शनिवार को अलग-अलग जिलों से दर्दनाक सड़क हादसों की भयावह तस्वीरें सामने आईं. लखीमपुर खीरी, मऊ और बागपत में हुए हादसों ने लोगों को दहला दिया. कहीं तीन छात्राओं ने एक साथ जान गंवाई, तो कहीं तेज रफ्तार ने एक युवक की जिंदगी खत्म कर दी. बागपत में हुए भीषण एक्सीडेंट में मवेशियों तक की मौत हो गई.

लखीमपुर खीरी: स्कूटी–डंपर टक्कर में तीन छात्राओं की मौत
हैदराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव के पास स्कूटी और डंपर की जोरदार भिड़ंत में तीन युवतियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सभी युवतियां पास के बिलहरी गांव की रहने वाली और क्रेन ग्रोवर्स डिग्री कॉलेज की छात्राएं थीं.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को सीएचसी गोला भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.

मऊ: अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर मौत
भुजौटी में जिलाधिकारी आवास से आगे एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार युवक को पीछे से टक्कर मारकर कुचल दिया. युवक किसी एजेंसी पर बाइक का बोल्ट लेने जा रहा था. हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया. पुलिस व ट्रैफिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मामले की जांच की जा रही है.

बागपत: दिल्ली–सहारनपुर हाईवे पर पिकअप–बाइक भिड़ंत, तीन मवेशियों की मौत
बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बावली गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही बाइक से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप बाइक को घसीटते हुए डिवाइडर पर जा चढ़ी.  हादसे में पिकअप में लदे तीन मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई. बाइक सवार खुर्शीद, निवासी खड़खड़ी, गंभीर रूप से घायल हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाज़ुक बताई जा रही है. पुलिस ने हाईवे को साफ कर यातायात बहाल किया और पिकअप के अनियंत्रित होने के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

