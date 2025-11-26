Lakhimpur Kheri News: शादी से लौटते वक्त बड़ा हादसा, शारदा नहर में जा गिरी बेकाबू कार, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

Car Accident in Lakhimpur Kheri: लखीमपुर खीरी के पढ़ुवा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गाजियापुर गांव के पास देर रात एक कार हादसे का शिकार हो गई. दरअसल, शादी समारोह से लौट रही ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर शारदा नहर में गिर गई. हादसे के वक्त कार में 6 लोग सवार थे. गेट लॉक होने की वजह से कार में बैठे 5 लोगों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है.

कार ड्राइवर की हालत गंभीर

मरने वाले सभी बहराइच जिले के थे. यह हादसा करीब मंगलवार रात करीब 1 बजे हुआ. रिपोर्ट्स की मानें तो मृतक बहराइच के सुजौली थाना के घाघरा बैराज के जितेंद्र (23), घनश्याम (25), सिसियन पुरवा निवासी लालजी (45) और सुरेश (50) हैं. अभी एक मृतक की पहचान नहीं हुई है. कार चालक का नाम बबलू बताया जा रहा है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है. उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रमिया बेहड़ में भर्ती कराया गया है.

नहर में डूब बेकाबू कार

बताया जा रहा है कि सभी लखीमपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे. जिसके बाद वे वापस लौट रहे थे. कार के गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. फिर तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही आनन-फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जब तक पुलिस की टीम पहुंची तब तक कार पूरी तरह से नहर में डूब गई थी.

हादसे की वजह तलाश रही पुलिस

टॉर्च की रोशनी में गांव वाले नाव से नहर में उतरे. जहां कार डूबी थी, वहां पहुंचकर उन्होंने कार में रस्सी बांध दी. फिर कार को गांव वालों की मदद से बाहर निकाला गया. इसके बाद सभी को CHC रमिया बेहड़ पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया. फिर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. अब पुलिस सड़क हादसे की वजह की पड़ताल कर रही है.