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Wildlife Lovers के लिए खुशखबरी! यूपी के टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की डेट बढ़ी, योगी सरकार का फैसला

Uttar Pradesh Tiger Reserves: यूपी की योगी सरकार ने सभी चार टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की डेट बढ़ा दी है. पहले जंगल सफारी 15 जून तक होती थी. अब इसे बढ़ा दिया गया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 11, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:56 PM IST
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Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.

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