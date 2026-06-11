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मो. तारिक/पीलीभीत: वाइल्डलाइफ प्रेमियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने सभी टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों के लिए समय सीमा बढ़ा दी है. चारों टाइगर रिजर्व 30 जून तक खुले रहेंगे. विश्व प्रसिद्ध पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र 15 जून को समाप्त हो रहा था, लेकिन सरकार ने यूपी का पर्यटन सत्र 30 जून तक बढ़ा दिया. अगर आप प्रकृति, पर्यावरण, जंगल व वन्य जीव के प्रेमी हैं तो टाइगर रिजर्व की सैर कर सकते हैं.
पीलीभीत टाइगर रिजर्व
पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल को 5 रेंज में बांटा गया है. इन 5 रेंज में पर्यटन के लिहाज से महोफ और बाराही रेंज सबसे प्रमुख हैं. इन दोनों रेंज में ही शारदा सागर डैम, चूका बीच और सप्त सरोवर जैसे तमाम पर्यटन स्थल स्थित हैं. वन्यजीवों का दीदार कराने के लिए भी इन दोनों रेंजों में ही सफारी रूट निर्धारित है. टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से इन दोनों रेंजों में पर्यटन स्थलों को विकसित किया गया है.
मॉनसून से पहले बंद कर दिए जाते थे
अमूमन मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए बंद कर दिए जाते हैं. इसका उद्देश्य बारिश के दौरान वन्यजीवों को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करना और वन मार्गों का रखरखाव करना होता है. इस वर्ष पर्यटन सत्र बढ़ने से पर्यटकों को जंगल सफारी, वन्यजीवों के दर्शन और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए अतिरिक्त समय मिला है.
ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी
डीएफओ पीलीभीत मनीष सिंह ने बताया कि पर्यटक काफी उत्साह में दिख रहे हैं. ऐसे में अभी ऑफलाइन बुकिंग ही चल रही है. अगले सत्र से ऑनलाइन बुकिंग होगी. फिलहाल बड़ी संख्या में पर्यटक सफारी से जंगल का लुत्फ ले रहे हैं.
अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की बढ़ी समय सीमा
वहीं, बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों के लिए भी खुशखबरी है. योगी सरकार ने अमानगढ़ टाइगर रिजर्व सहित यूपी के सभी चारों टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों के लिए समय सीमा 15 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दी है. इसके चलते पर्यटकों में खुशी देखने को मिल रही है. बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में देश ही नहीं विदेशी पर्यटक भी आते हैं.
जंगली जानवरों की करें दर्शन
बिजनौर जिले के भी बहुत लोग अमानगढ़ टाइगर रिजर्व मे घूमने आते हैं और जंगली जानवरों के दर्शन करके खुश होते हैं. अमानगढ़ टाइगर रिजर्व मे टाइगर, हाथी, चीतल, हिरन, भालू सहित कई जंगली जानवर निवास करते हैं. यहां पर दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा भी पाए जाते हैं. ये किंग कोबरा अगर किसी भी इंसान को काट ले तो महज 15 मिनट में उसकी मृत्यु होनी तय है.
3500 से ज्यादा पर्यटक आए
उधर, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों की मानें तो समय अवधि बढ़ने से बहुत खुश हैं. पर्यटकों का कहना है कि जून की छुट्टियों में उनको दोबारा आने का मौका मिल सकता हैं. यहां रहने वाले जानवर जंगल सफारी से देखने को आसानी से मिल जाते हैं. टाइगर रिजर्व की समय सीमा बढ़ाये जाने से पर्यटक और वन विभाग के अफसर काफी खुश. बता दें कि इस साल नवंबर से अब तक 3500 के लगभग पर्यटक अमानगढ़ आ चुके हैं और समय अवधि बढ़ने से पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी.