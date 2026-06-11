3500 से ज्यादा पर्यटक आए

उधर, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों की मानें तो समय अवधि बढ़ने से बहुत खुश हैं. पर्यटकों का कहना है कि जून की छुट्टियों में उनको दोबारा आने का मौका मिल सकता हैं. यहां रहने वाले जानवर जंगल सफारी से देखने को आसानी से मिल जाते हैं. टाइगर रिजर्व की समय सीमा बढ़ाये जाने से पर्यटक और वन विभाग के अफसर काफी खुश. बता दें कि इस साल नवंबर से अब तक 3500 के लगभग पर्यटक अमानगढ़ आ चुके हैं और समय अवधि बढ़ने से पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी.